بعدما أثارت ضجة كبيرة حولها... القضاء المصري يصدر حكمه في قضية حنين حسام

أصدر القضاء المصري، اليوم الخميس، حكمه في قضية الطالبة حنين حسام، التي وصفت نفسها بـ"هرم مصر الرابع".

قرر قاضي المعارضات في محكمة شمال القاهرة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل حنين حسام على ذمة التحقيقات، بكفالة قدرها 50 ألف جنيه.

وأكد الموقع الإلكتروني "مصراوي"، أن النيابة العامة المصرية سبق ووجهت لحنين حسام تهمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي على الانترنت، بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

ووجهت النيابة نفسها تهم أخرى لحسام، من بينها ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هن فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول من ورائها على منافع مادية، استغلالا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال.

وأنكرت المتهمة ما نسب إليها من اتهامات، وأقرت باستجوابها أنه منذ عامين تعاقدت مع شركة صينية مالكة لتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي ينشر المشاركين فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم، مقابل تقاضيها نحو أربعمائة دولار شهرياً بتحويلات بنكية.

يشار إلى أن الشرطة المصرية ألقت القبض على حنين حسام، في 23 أبريل/ نيسان الماضي، بعد أن وجهت لها تهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بسبب نشاطها على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.