غوغل تتخلى عن خطة بناء مدينة ذكية في تورونتو بسبب كورونا

أعلنت شركة "سايدووك لابس"، التابعة لشركة غوغل، تخليها عن خطة بناء مدينة ذكية في كندا.

وذكرت الشركة أنها تخلت عن حلم المدينة الذكية بسبب وجود تعقيدات سببتها أزمة جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19).

ومنذ عدة سنوات، تسعى الشركة إلى تحقيق طموحات ببناء مدينة رقمية في تورونتو بكندا "تعتمد على الإنترنت".

وألقى دان دكتوروف، الرئيس التنفيذي للشركة، باللائمة على "غموض الوضع الاقتصادي غير المسبوق" كسبب وراء تخلي شركته عن خطة المشروع.

وكان المشروع قد أثار جدلا دفع شركة "سايدووك لابس" إلى تقليص طموحاتها، وذلك بحسب موقع "بي بي سي".

وقال دكتوروف "في ظل تزايد حالة الغموض الاقتصادي غير المسبوقة في شتى أرجاء العالم، وفي سوق العقارات في تورونتو، أصبح من بالغ الصعوبة استمرار مشروع تبلغ مساحته 12 فدانا من الناحية المالية دون التضحية بأجزاء أساسية من الخطة التي طورناها بالتعاون مع شركة ووترفرونت تورونتو لبناء مجتمع شامل ومستدام بصفة خالصة".