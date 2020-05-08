هل يؤثر "مقعد الوسط الفارغ" على أسعار تذاكر الطائرات؟

حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" من أن تطبيق "التباعد الاجتماعي" على متن الطائرات، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مساء أمس الخميس، أن إياتا" حذر من ارتفاع أسعار تذاكر الطيران في حال تطبيق نظرية "التباعد الاجتماعي" بنسبة تتراوح ما بين 43 إلى 54 بالمئة.

ونقلت الصحيفة على لسان الاتحاد أنه مع وجود عدد أقل من المقاعد للركاب على متن الطائرات، فإن أسعار تذاكر الطيران سترتفع بشكل حاد، مؤكدا أنه لا يدعم إجراءات نظرية "التباعد الاجتماعي" التي تترك "مقعد الوسط" فارغا.

ويدعم الاتحاد الدولي للنقل الجوي ارتداء أغطية الوجه "الكمامات" للركاب ولأفراد طاقم الطائرة أثناء وجودهم على متن الطائرة، باعتباره جزءا أساسيا للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح "إياتا" أنه يمكن زيادة الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي كورونا، عبر فحص درجة حرارة الركاب وعمال المطارات والمسافرين، وتعديل خطوات عمليات الصعود والهبوط إلى متن الطائرة، والحد من الحركة داخل المقصورة أثناء الرحلة، وإجراءات أخرى تتعلق بالنظافة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.9 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 270 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.