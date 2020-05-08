بعدما أثار ضجة كبيرة… حياة الفهد: سعيدة بنجاح مسلسل "أم هارون" 

أعربت الفنانة الكويتية، حياة الفهد عن سعادتها بردود الفعل حول مسلسلها الرمضاني "أم هارون".

ونقلت صحيفة "النهار"، صباح اليوم الجمعة، عن حياة الفهد، أن ردود الفعل حول مسلسل "أم هارون" أسعدتها وأنستها الوباء والحظر والبعد عن الأقارب والأحباب.

وقالت الفهد: "سعادتي لا توصف بردود الفعل الإيجابية، حتى السلبية أسعدتنى، لأنها أرغمت الحاقدين والحاسدين، والذين اتخذوا الدين ستاراً يخفون وراءه أحقادهم ونياتهم الخبيثة".

وقوبل المسلسل بعاصفة من الانتقادات الحادة، قبل عرضه مع أول أيام شهر رمضان 2020، وذلك لأن فكرته الرئيسية تدور حول تعايش الأديان بين اليهود والمسلمين والمسيحيين في الدول العربية.

ويتناول المسلسل قصة سيدة يهودية عاشت في منطقة الخليج خلال أربعينيات القرن الماضي، وهو من إخراج محمد جمال العدل، وتأليف علي ومحمد شمس، ويشارك في بطولته محمد العيدروسي وأحمد الجسمي وفخرية خميس وعبد المحسن النمر وفاطمة الصفي وفؤاد علي ومحمد العلوي وروان مهدي وآلاء الهندي ونواف نجم وفرح الصراف وإلهام علي وآلاء شاكر وماجد الجسمي وأمل محمد.