التدخين يسبب نقصه... فوائد بروتين الكولاجين للبشرة وللجسم

يلعب بروتين الكولاجين دورا هاما في تقوية بشرة الجسم وتعزيز نضارتها، كما أنه مهم جدا للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.

يدخل الكولايجين في تركيب أنسجة الجسم المختلفة، ويشكل ثلث كمية البروتينات في الجسم، وعند انخفاض مستوياته في الجسم، فإن هذا يؤثر سلبا على الجسم بشكل عام، فبحسب موقع "ويب طب" فإن هذا قد يؤدي إلى:

ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة على الجلد، والإصابة بمشاكل هضمية قد تنتج عن ترقق البطانة الداخلية للقناة الهضمية، ضعف عام في عضلات الجس، تشنج وتصلب في أربطة وأوتار الجسم، آلام متفرقة في المفاصل.

الإصابة بالفصال العظمي وتلف الغضاريف.

ويؤدي التدخين إلى انخفاض مستوى الكولاجين في الجسم، إذ تحتوي السجائر على مركبات كيميائية قد تسبب تلف الكولاجين في البشرة وفقدان الجلد لمرونته.

ومن أجل رفع وتحسين مستوى الكولاجين، يجب القيام بما يلي:

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل: الكالي، الفلفل الأحمر الحلو، البروكلي، الفراولة، الكزبرة.

شرب شاي الجنسنج بانتظام، تنازل مرق العظام وبياض البيض والبقوليات بأنواعها المختلفة.

تشير مجموعة من الأدلة إلى أن بروتين الكولاجين يحسن ويقوي الجلد، ويخفف من أعراض التهاب المفاصل، ويعزز التئام الجروح، ويمنع ضعف العضلات.

وفقًا لشركة أبحاث السوق Nutrition Business Journal، فإنه في الولايات المتحدة وحدها، سينفق المستهلكون عام 2020 حوالي 293 مليون دولار على مكملات الكولاجين، مقارنة بـ 50 مليون دولار فقط في عام 2014 .

يقول مارك موياد ، مدير برنامج الطب التكميلي والبديل في المركز الطبي بجامعة ميشيغان: "إن الكولاجين بالتأكيد من بين أفضل ثلاثة منتجات يسألني عنها الناس، وأعتقد أنها تبشر بالخير في بعض مجالات الطب المتنوعة".

تقول طبيبة الأمراض الجلدية في نيويورك ويتني بو: "يفيد الكولاجين في زيادة التالق والشعور بالإشراق من الداخل إلى الخارج"، ويتابع: "إنه الغراء الذي يربط الجسم ببعضه البعض".

وتقول إن الكولاجين يشكل حوالي 75 ٪ من الوزن الجاف للبشرة.