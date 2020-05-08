أول رد من فيفي عبده على اتهامات فبركة برنامجها... فيديو

علقت الفنانة المصرية، فيفي عبده على اتهامات بأن برنامجها "خلي بالك من فيفي" مفبرك والضيف يعرف بالمقلب قبل التصوير.

وقالت فيفي عبده خلال مداخلة مع برنامج "إم بي سي ترندينغ" إن الضيوف لم يعرفوا بالمقلب على الإطلاق.

وتابعت الفنانة المصرية إنها هي أيضا لم تكن تعرف بتفاصيل ما يحدث ومن سيكون ضيف الحلقة.

وأشارت عبده إلى أنها تنتظر كل يوم تصوير وصول الضيف ويخبروها قبل قليل بمن سيكون ضحيتها، وهي تستقبله وتتعرض معه لكل ما يحدث.

وأكدت أن برنامجها ليس مفبركا وأن الضيوف لا يعرفون بأي شيء عن المقلب، وتقوم هي بدعوة الضيف إلى منزلها كما هي معتادة أن تطل على الجمهور من "الصالون".

وأوضحت أن "أكبر دليل على ذلك ملابس الفنانين، كما رأينا فنانات ارتدين فساتين قصيرة لا تتناسب مع فكرة أنهن يعرفن مسبقا بالمقلب".

جدير بالذكر أن برنامج "خلي بالك من فيفي" هو برنامج كاميرا خفية يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.