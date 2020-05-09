ملك تايلاند يقضي الحجر الصحي رفقة "20 جندية" في منتجع سياحي.. فيديو

عاد ملك تايلاند إلى فندق فخم في جبال الألب الواقع في بلدة غارميش-بارتنكيرخن، بالقرب من الحدود النمساوية في جنوب ألمانيا، لقضاء فترة الحجر الصحي الذي تسبب به تفشي فيروس كورونا.

وضم وفد الملك التايلندي 20 امرأة من اللواتي حظين برتب عسكرية، لقضاء فترة الحجر الصحي معه، بحسب ما نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية.

وبحسب الصحيفة فإن الملك وحاشيته حجزوا الطابق الرابع بأكمله في الفندق، في الوقت الذي أعلن فيه الفندق على موقعه الخاص على الإنترنت بعدم توفر الحجوزات بسبب "جائحة" كورونا.

يشاع أن هؤلاء الجنديات جرى اختيارهن ليشكلن وحدة عسكرية تحمل اسم "SAS" المشابهة للقوات الخاصة البريطانية، وبأن هؤلاء الجنديات يحملن ألقاب شبيهة بتلك التي يحملها الجيش مع أرقام مثل S01 وS020 بالإضافة للرتب العسكرية كالرائد والعقيد.

ونشرت الصحيفة مقطعا مصورا تحدثت فيه عن الفندق المعروف باسم Grand Hotel Sonnenbichl، وما يضمه من غرف تم حجزها من قبل الملك التايلندي.

وأكدت الصحيفة أن الملك يتمتع بحصانة تجعل ألمانيا عاجزة عن فعل أي شيء، كما لايوجد معلومات حول المدة التي سيقضيها الملك في الفندق.