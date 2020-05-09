صحيفة: الصين تخترق خصوصية مستخدمي أحد تطبيقات المحادثات حول العالم

أفادت تقارير صحفية بقيام أجهزة الرقابة الصينية باختراق خصوصية المحادثات في تطبيق "وي تشات" لمستخدمي التطبيق في جميع أنحاء العالم.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن تحقيقا أجرته شركة Citizen Lab مؤخرا، رصد اختراق الرقابة الصينية لخصوصية محادثات المستخدمين على تطبيق "وي تشات" خارج الصين لمستخدمين من جميع أنحاء العالم.

وتوسعت خوارزمية المراقبة في الصين لتشمل الآن كافة المستخدمين، حيث يتم تحليل الصور والوثائق التي يتم مشاركتها من قبل المستخدمين في تطبيق "وي تشات" بهدف البحث عن الأخبار السياسية السرية، كما يستخدم التطبيق تقنية التعلم الآلي لرصد الاتصالات.

يذكر أن اختراق الرقابة الصينية لمحادثات المستخدمين في تطبيق "وي تشات" سيكون له تأثير كبير على استمرار التطبيق في متجر غوغل بلاي، ومتجر تطبيقات أبل، نظرا لإختراق التطبيق للوائح والقوانين الرئيسية لحماية خصوصية المستخدمين.

وتفرض الحكومة الصينية ضوابط ورقابة صارمة على محادثات المستخدمين في الصين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لرصد الأحاديث السياسية غير المصرح بها.