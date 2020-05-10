6 مخاطر وآثار جانبية لتناول فاكهة الليمون 

الليمون فاكهة شائعة يستخدمها الناس بكميات صغيرة لإضافة نكهة للطعام، ومع ذلك، نارًا ما يستهلكونها بمفردها بسبب مذاقها الشديد والحامض.

يحتوي الليمون على فيتامين "سي" وهو مهم للصحة، إذ يساعد في الحد من مخاطر السكتة الدماغية، وخفض ضغط الدم والحفاظ على بشرة صحية وكذلك منع الربو، فضلا عن أنه يساعد في زيادة امتصاص الحديد. ويمكن أن يؤدي نقصه إلى مشاكل صحية.

لكن في حين يعتقد عمومًا أنه آمن، إلا أن الاستهلاك المفرط يمكن أن يسبب أضرارا صحية مشكلة، بحسب تقرير لموقع eMediHealth الطبي.

مخاطر تناول الليمون

يحتوي الليمون على نسبة عالية من الحمض، لذلك قد يؤثر عصيره على الأشخاص الذين يعانون من تقرحات الفم حيث يمكن أن يسبب إحساسًا بالوخز.

وكذلك يمكن أن يؤدي تناول الليمون إلى تفاقم أعراض داء الإرتجاع المعدي المريئي (GERD).

ويمكن أن يتآكل مينا الأسنان إذا تعرض بشكل متكرر للأطعمة الحمضية، مثل الليمون، كما يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول فيتامين "سي" إلى حدوث غثيان وآلام في المعدة، وتفاقم قرحة المعدة.

عند تناوله بشكل مفرط، قد يؤدي الليمون وعصيره إلى التبول المفرط، والذي بدوره قد يسبب الجفاف. كما قد يتسبب تيرامين الأحماض الأمينية الموجود في الليمون في حدوث الصداع النصفي.