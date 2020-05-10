قطعان من الأغنام تجتاح شوارع مدينة تركية... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لقطعان من الأغنام تجتاح شوارع مدينة تركية في فترة المساء مستغلة فترة الحجر الصحي الذي يسود البلاد.

ففي الوقت الذي يقضي فيه سكان مدينة سامسون، الواقعة على الساحل الشمالي لتركيا، فترة الحجر الصحي بمنازلهم، فوجئوا بظهور قطعان من الأغنام تغزو شوارع المدينة ليلا.

حيث وثق أحد سكان المدينة حركة الأغنام بمقطع مصور ظهر فيه ظهور أكثر من 100 رأس من الأغنام، وهي تقطع طريق سريع فارغ.

Anlık evin önü. sürü izmirden samsuna beni takip etmiş.. pic.twitter.com/3yHCBvH8n7 — keyza (@munsifmey) May 3, 2020

والجدير بالذكر أن الأغنام لم تكن بمفردها، إذ يبدو أنه كان هناك أحد الرعاة يرافقها.

وبحسب إحصائية لجامعة "جونز هوبكنز" فإن عدد الحالات المسجلة في تركيا لليوم الأحد، قد وصلت لـ137115 إصابة بفيروس "كورونا"، لتحتل المرتبة التاسعة في قائمة الدول العشر الأكثر تسجيلا لحالات الإصابة بالفيروس.