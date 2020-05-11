في ظل تفشي كورونا... استكمال تصوير "أفاتار" بميزانية تتخطى مليار دولار

أكدت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام الخيال "أفاتار" عن تخصيص ميزانية هائلة من أجل استكمال تصوير الجزء الثاني من الفليم الشهير.

وبحسب موقع "غايم رانت" من المقرر أن تخصص الشركة مبلغ مليار دولار من أجل استكمال الجزء الثاني.



وأشارت مجلة "فوربس" إلى أنه تم تخصيص أكثر من مليار دولار من أجل ظهرو العمل المحتمل في ديسمبر 2021.

تم إيقافتصوير الجزء الثاني من المسلسل في منتصف مارس الماضي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في نيوزيلاندا

وبعد تخفيف قيود الحركة في نيوزيلاند قليلا من المقرر تصوير جزء كبير من الفيلم في استديوهات ستون ستريت في ويلينجتون عاصمة نيوزيلاندا.

كان فيلم "أفاتار"، محتفظ بالرقم القياسي لأعلى الإيرادات عالميا (2.789 مليار دولار) خلال العشر سنوات الماضية، حتى تخطاه النسخة الأخيرة من أفلام الأبطال الخارقين "أفنجرز".

دارت أحداث الجزء الأول من السلسة حول قصة عرق أزرق يشبه البشر يعيش على كوكب خصب تكسوه النباتات هو كوكب (باندورا).

