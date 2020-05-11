السلطات الكويتية تتحرك إثر انتشار مقطع مؤلم... فيديو

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤلم يوثق تعرض عامل في أحدى محطات الوقود في الكويت للضرب والإهانة من قبل أحد المتطوعين.

ويظهر الفيديو قيام المتطوع بضرب العامل وشتمه مبديا استيائه من تصرف بدر منه أثناء انتظاره أمام المحطة لمدة ساعة.

فيديو#الداخلية_الكويتية: تسجيل قضيه في حق احد المتطوعين ظهر بمقطع فيديو يعتدي على احد العاملين بمحطة الوقود pic.twitter.com/0kBHN2tviG — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) May 10, 2020

بدورها نشرت وزارة الداخلية الكويتية عبر حسابها في "تويتر" بيان جاء فيه "تم استدعاء أحد المتطوعين الذي ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على أحد العاملين بمحطة للوقود".

وأوضح البيان بأن الأجهزة الأمنية المختصة قامت باستدعاء الشخص بعد رصد مقطع الفيديو وإحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق معه، وجاري تسجيل قضية مقيدة بالاعتداء والضرب.

الاعلام الأمني: تسجيل قضيه في حق احد المتطوعين ظهر بمقطع فيديو يعتدي على احد العاملين بمحطة الوقود pic.twitter.com/zOy8KAMlAl — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 10, 2020

وسجلت الكويت عدة حوادث مشتبهة من اعتداء في ظل حالة الحظر الذي تفرضه السلطات وعزل مناطق خاصة بالوافدين إثر الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس "كورونا".