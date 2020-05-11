نجم مصري يكشف: الفن أنقذني من الإلحاد والإدمان

كشف النجم المصري خالد الصاوي أن دخوله عالم الفن ساعده في الابتعاد عن الكثير من الجوانب السلبية وأبعده عن طريق الإلحاد و طريق الإدمان والإرهاب.

وبحسب موقع "لها"، فقد أشار النجم خالد الصاوي، إلى أن:

"الله أنقذه أولاً وأخيراً من كل هذه الأفكار والمعتقدات، وأضاف أن: "الفن أنقذني أيضاً من طريق الإدمان والإرهاب، حيث كان المسرح والشعر والتمثيل بمثابة علاج نفسي لي".

ولفت النجم المصري إلى أنه اقترب من كل المناطق الملتهبة على مدار سنوات عمره، ومنها الجنون والإلحاد والإجرام والعنف السياسي.

وحول دوره في مسلسل "ليالينا 80" لفت إلى أنه شارف على الانتهاء من تصوير دوره في المسلسل الذي يخرجه أحمد صالح، حيث ينتهي من تصوير مشاهده بالكامل بعد عدة أيام.

يذكر أنه تم تأجيل مسلسل "القاهرة كابول" الذي يلعب الصاوي بطولته وذلك بسبب عدم استكمال تصوير المشاهد المتبقية بسبب انتشار فيروس كورونا وحظر التجوال خلال الفترة الأخيرة.