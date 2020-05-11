صور ضباط شرطة يحتضرون... أستراليا تحاكم رجلا تجاوز الإنسانية

يحاكم القضاء الأسترالي رجلا عمره 41 عاما قام بتصوير 4 ضباط شرطة أستراليين وهك يحتضرون بعد أن دهستهم شاحنة مسرعة على الطريق العام حيث كانو يحررون مخالفة على الرجل المدان.

وبحسب موقع "بي بي سي عربية"، وجهت المحكمة أثناء جلستها تهمة للأسترالي ريتشارد بيوزي بأنه قام بتصوير أربعة ضباط شرطة وسخر منهم وهم يحتضرون بعد أن دهستهم شاحنة على الطريق.

ونقل الموقع عن مصادر محلية أسترالية أن الشاحنة دهست أفراد الشرطة بينما كانوا يحررون له مخالفة لتجاوز السرعة.

ويواجه المتهم ريتشارد بيوزي، اتهامات بالسلوك المتهور وعرقلة العدالة.

ووقع الحادث الشهر الماضي عندما أوقف أربعة ضباط شرطة المتهم بسبب تجاوزه للسرعة وهو يقود سيارة رياضية من طراز "بورش" على طريق سريع. وأثناء توقيع الغرامة عليه، انحرفت شاحنة ودهست ضباط الشرطة الذين توفوا متأثرين بإصاباتهم في موقع الحادث.

المتهم لم يصب بأذى في الحادث. وأكدت الشرطة أنه قام بتصوير مشهد احتضار الضباط وسخر منهم قبل أن يهرب من المكان.

ودافعت المحامية فنسنت بيترز عن موكلها ريتشارد بيوزي، وقالت إنه ربما كان في حالة صدمة عقب الحادث، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس في أسترليا.