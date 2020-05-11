الحكومة البريطانية تزف خبرا سارا لعشاق الدوري الإنجليزي

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، صادرة اليوم الاثنين، أن الحكومة الإنجليزية منحت الضوء الأخضر لرابطة الدوري من أجل استئناف المنافسات خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعود الدوري الإنجليزي للحياة مرة أخرى بداية من يونيو/حزيران المقبل، على أن تلعب المباريات خلف أبواب مغلقة.

وأشارت التقارير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، منح الضوء الأخضر لرابطة الدوري الدوري للاستعداد لبدء مسابقة البريميرليغ بداية يونيو، وفقا لصحيفة "ذا صن".

كان الدوري الإنجليزي توقف منذ مارس/آذار الماضي بسبب وباء كورونا المستجد ويتبقى 9 جولات فقط على نهاية البريميرليغ، وكذلك معظم المسابقات الرياضية في البلاد.

Premier League given green light by Government for return to action next month - but clubs still facing red flags | @MartinLiptonhttps://t.co/AGWLE3VhcL — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 11, 2020

وكشفت وثيقة حكومية تتضمن إرشادات بشأن تخفيف قيود العزل العام المفروضة، بسبب جائحة فيروس كورونا، عن أن رياضات الصفوة في إنجلترا لن تعود قبل الأول من يونيو/حزيران على الأقل وستقام بدون جماهير حال استئنافها، بينما سيتم بثها عبر شاشات التلفاز.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي يتصدر الدوري برصيد 82 نقطة، ويحتاج فقط إلى 6 نقاط من أجل حسم اللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما.

كانت تقارير صحفية بريطانية توقعت في وقت سابق، أن يتم إقرار مشروع لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى النشاط مرة أخرى في 12 يونيو/حزيران المقبل.