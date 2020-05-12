أحمد زاهر يتصدر تريند "تويتر" بعد مشهد الطفلة في مسلسل "البرنس"

حل اسم الفنان المصري، أحمد زاهر، في قائمة تريند تويتر، عقب عرض الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "البرنس".

وتدوال رواد مواقع تويتر اسم زاهر "فتحي" بعدما ظهر في الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل "البرنس" وهو يقوم بإلقاء ابنة شقيقه "رضوان" في الشارع، وغدره بإخيه بعدما أجبره على تنازله عن منزله مقابل عدم إيذائه لابنته.

وحقق مسلسل "البرنس" منذ بداية عرضه في شهر رمضان إشادات، سواء لقصته أو السيناريو الخاص به، أو عن أداء بعض الممثلين المشاركين فيه، مثل أحمد زاهر وسلوى عثمان.

وتتناول أحداث مسلسل "البرنس" شاب يدعى "رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان، يعمل سمكري في ورشة والده لكنه يتحمّل مسؤولية أسرته وأشقائه الستة بعد وفاته، ويدخل في خلافات مع شقيقته التي تلعب دورها الفنانة دنيا عبد العزيز.

ومسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان والفنانة اللبنانية نور وعبد العزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز، وهو تأليف وإخراج محمد سامي.

ويعرض مسلسل "البرنس" على فضائية "دي إم سي" المصرية وعلى شبكة "أو إس إن" المشفرة.