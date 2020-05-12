مرتضى منصور يعلن وفاة مسؤول بنادي الزمالك بسبب كورونا... فيديو

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، يوم الاثنين، وفاة أحد المسؤولين بقلعة ميت عبة متأثرا بإصابته بمرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية، إنه قرر إغلاق نادي الزمالك قبل قرار إغلاق الأندية بسبب انتشار فيروس كورونا، لأنه رجل سياسة وعنده حس أمني".

وأضاف مرتضى منصور، "تلقيت خبر وفاة مسئول الزراعة في نادي الزمالك بفيروس كورونا، بينما كان مدير الشؤون الإدارية يعلم بإصابته دون أن يقوم بإبلاغي".

وأكد رئيس الزمالك أنه فصل المدير الإداري للنادي لعدم إخباره بإصابة مسؤول الزراعة، لافتا أنه منع دخول كل من يعمل في هذا القطاع وعددهم 25 شخصا، وأنه أجرى مسحا لجميع المخالطين للمهندس المتوفي.



وتابع منصور: "فيروس كورونا ليس وصمة عار والبعض يخجل من الإعلان عن الإصابة بالفيروس ولكنه ابتلاء من الله"، وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية.

ولفت رئيس الزمالك: "لدي موظفون ولاعبو كرة قدامي يحصلون على معاش وهم في المنزل، ولابد من توافر ضمانات حال اتخاذ قرار عودة الدوري".

وحول عودة الدوري المصري، أكد منصور ضرورة وجود ضمانات لحماية اللاعبين من احتمالات الإصابة بكورونا.

واقترح رئيس نادي الزمالك قيام السلطات المصرية بفرض حظر تجول كامل على مستوى البلاد، يستمر حتى خامس يوم بعد عيد الفطر.

كان إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين في مصر وصل إلى 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.