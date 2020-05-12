وزير الرياضة السعودي يحسم مسألة عدد الأجانب ويكشف مصير دوري المحترفين

أكد وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، يوم الاثنين، أن قرار استئناف الأنشطة الرياضية في البلاد أمر لم يتحدد بعد.

وأضاف الفيصل أن القرار لا تملكه وزارة الرياضة وحدها وهو مرتبط بعدة جهات حكومية، من أهمها وزارة الصحة.

وعن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قال الفيصل "بالطبع نملك خيارين إما الاستئناف أو الإلغاء، وأبلغنا اتحاد القدم والرابطة بأنه يجب منح الأندية ستة أسابيع قبل استئناف النشاط الكروي من أجل استعداد الأندية، واستعادة اللاعبين المسافرين"، وفقا لصيحفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وعن تقليص عدد اللاعبين الأجانب في دوري الأمير محمد بن سلمان، بسبب الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، قال الفيصل: "لا أرى له جدوى حاليا، فغالبية اللاعبين عقودهم تمتد لموسمين وأكثر".

وكشف الأمير عبد العزيز عن سعي اتحاد كرة القدم السعودي لاستضافة بطولة كأس آسيا 2027.

وسجلت السعودية يوم الاثنين 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 41.014 حالة، تعافى 12737 منهم، وعلى صعيد الوفيات، وصل الإجمالي إلى 255 بعد تسجيل 9 حالات جديدة.