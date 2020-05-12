شجار جماعي عنيف لوافدين عرب في أحد شوارع الكويت... فيديو

تناقل ناشطو مواقع التوصل الاجتماعي، مقطع فيديو تم تصويره في أحد شوارع الكويت لشجار عنيف بين مجموعة من الأشخاص.

بدورها نشرت وزارة الداخلية الكويتية عبر حسابها في "تويتر" بيان جاء فيه تحرك عناصرها بخصوص انتشار مقطع فيديو لشجار مجموعة من الأشخاص من جنسيات عربية في منطقة الحولي.

فيديو#الداخلية_الكويتية: ضبط المتشاجرين في منطقة حولي و تحويلهم لجهات الاختصاص pic.twitter.com/fw2bel1nuu — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) May 11, 2020

وأكدت الداخلية في بيانها أن المشاجرة تمت أثناء فترة السماح بالحظر الشامل، وتم ضبط المتشاجرين وإحالتهم إلى جهات الأختصاص.

الإعلام الأمني : ضبط المتشاجرين في منطقة حولي و تحويلهم لجهات الاختصاص pic.twitter.com/dzo23WCtMA — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 11, 2020

وسجلت الكويت عدة حوادث اعتداء مشابهة، في ظل حالة الحظر الذي تفرضه السلطات وعزل مناطق خاصة بالوافدين إثر الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس "كورونا".