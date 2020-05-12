نساء وأطفال عرب يفترشون أرصفة تركيا بعد طردهم من الفندق... فيديو

تناقل ناشطو مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره في أحد شوارع تركيا لنساء عربيات وأطفال يفترشون الشارع تزامنا مع أزمة كورونا.

وتحدثت امرأة جزائرية من أمام الفندق، مطالبة حكومة بلادها، بإجلاهم من تركيا، وإعادتهم، بعد عدم استطاعتهم دفع مستحقات الفندق.

ونفذت عدة دول حول العالم رحلات استثنائية، لإعادة مواطنيهم الذين تقطعت بهم السبل، خلال فترة الحظر بسبب فيروس كورونا.

فيديو

بسبب عدم دفع المستحقات.. شاهد فندق تركي يطرد جزائريين عالقين في ظل أزمة #كورونا pic.twitter.com/Ap2jX3iGAR — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) May 12, 2020

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏