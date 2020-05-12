بيومي فؤاد عن دوره في مسلسل "خيانة عهد": تحدي لنفسي

أكد الفنان الكوميدي المصري، بيومي فؤاد، أن دوره في مسلسل "خيانة عهد"، الذي يذاع في شهر رمضان الجاري، بمثابة تحد لنفسه.

نقل الموقع الإلكتروني "في الفن"، مساء اليوم الثلاثاء، عن فؤاد أن هذا الدور يتحدى من خلاله نفسه، وإن كان سينجح في إقناع الجمهور في دور تراجيدي كما حقق نجاحا في الكوميديا أم لا.

وأكد الفنان الكوميدي المصري أن العمل مع الفنانة يسرا، هو شرف كبير له لأنها فنانة كبيرة وعظيمة وفرصة له أيضا، موضحا أنه عرضه عليه دور كبير مع يسرا، في العام 2016، ولكن لم يستطع المشاركة لسفره خارج مصر، ثم عرض عليه دورا آخر وأيضا لم يستطع تقديمه.

وأضاف بيومي فؤاد أنه كان قلقا أن يتردد عنه إنه لا يرغب في العمل مع يسرا، أو أنه لا يريد العمل في دور تراجيدي، حتى طلبه المخرج سامح عبد العزيز في هذا الدور.

يشار إلى أن مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.