شاهد كيف احتفلت أحلام بعيد ميلاد ابنها

احتفلت الفنانة الإماراتية، أحلام، بعيد ميلاد ابنها فاهد الـ16.

وكتبت أحلام على حسابها الرسمي على "انستغرام"، مساء اليوم الثلاثاء، أنها تحتفل بعيد ميلاد ابنها فاهد الـ 16، حيث تمنت له السعادة والنجاح.

وكتبت أحلام على حسابها الرسمي على "انستغرام"، مساء اليوم الثلاثاء، أنها تحتفل بعيد ميلاد ابنها فاهد الـ 16، حيث تمنت له السعادة والنجاح.

وشاركت الفنانة الإماراتية جمهورها بفيديو خاص عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها، ويظهر من خلال الفيديو أنها أحضرت 8 قوالب حلوى.

وتمنت أحلام لابنها فاهد إطالة العمر والصحة، ورؤيته في أعلى المناصب المرموقة، وصاحبت الفيديو أغاني أعياد ميلاد لعدد من المطربين من دول الخليج.