مسلسل "الاختيار" يعيد هدف مجدي عبد الغني في كأس العالم 1990 إلى الأذهان... فيديو

واشتهر عبد الغني (58 عاما) بممازحاته المستمرة منذ 3 عقود تقريبا عن الإنجاز الذي سجله باسم مصر حين أحرز هدفا في مرمى هولندا من ضربة جزاء في كأس العالم 1990، ولم يتكرر الأمر بعد ذلك إلا في عام 2018.

واستطاع منتخب مصر -وقتها- أن يتعادل في مباراتين أمام هولندا إيجابيا بهدف مجدي عبد الغني، وسلبيا أمام أيرلندا، فيما خسر مباراة وحيدة أمام إنجلترا بهدف.

وفي حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار" تم استعاد ذكريات الهدف الشهير، ففي أثناء قيام "حربي"، وهو أحد رجال القوات المسلحة والمهندسين العسكريين خلال العمل الفني، بتفكيك عبوة ناسفة على طريق برفح في شمال سيناء، يوصيه "أحمد منسي" (أمير كرارة) بالحذر أثناء تفكيك العبوة، ويرد حربي قائلا، "إنه يعتبر مجدي عبد الغني فيما يتعلق بتفكيك العبوات، فيعلق أحمد منسي متوقعا أن يفكك حربي العبوة، ثم يتفاخر بهذا الإنجاز طوال العمر".



يحكي مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة بالجيش المصري- الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى في سيناء، ‏ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل، وفقا لموقع "في الفن".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، مها نصار، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، محمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي.