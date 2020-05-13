تعرف على أفضل 10 مطارات في العالم بينها مطارعربي...فيديو

يتوق الكثيرون حول العالم لاستئناف الرحلات الجوية التي شل حركتها تفشي فيروس "كورونا"، إلا أن ذلك لم يمنع من تصنيف أفضل 10 مطارات في العالم.

احتل مطار سنغافورة المرتبة الأولى كأفضل مطار في العالم، وذلك للسنة الثامنة على التوالي متقدما على مطار طوكيو "هانيدا" الذي احتل المركز الثاني.

وشهد التصنيف وجود مطار عربي حل في المرتبة الثالثة وهو مطار حمد الدولي الموجود في دولة قطر، ليكون المطار العربي الوحيد في قائمة أفضل 10 مطارات في العالم.

@ChrisKTLA. When you get a chance, check this out. Amazing airport. You're right, people do go out of their way. https://t.co/YxO3jkVuft — Julie (@Juliemennealy) May 11, 2020

كما اكتسحت دول شرق آسيا، كما حصل في العام الماضي، قائمة أفضل 10 مطارات، بوجود 7 مطارات في القائمة.

وجاء ترتيب أفضل 10 مطارات عالميا كالآتي:

1- مطار سنغافورة "شانغي".

2. مطار طوكيو "هانيدا"

3. مطار "حمد الدولي" (الدوحه، قطر)

4. مطار "إنتشون الدولي" (كوريا الجنوبية)

5. مطار "ميونيخ" (ألمانيا)

6. مطار "هونغ كونغ الدولي"

7. مطار "ناريتا الدولي" (طوكيو)

8. مطار "تشوبو سنترير الدولي" (ناغويا، اليابان)

9. مطار أمستردام "سخيبول"

10. مطار "كانساي الدولي" (أوساكا، اليابان)

يذكر بأن تصنيف أفضل المطارات في العالم جاء في حفل Skytrax لتوزيع جوائز المطارات العالمية عن أفضل مراكز الطيران الجوي في العالم لعام 2020.

والذي كان من المقرر إجراؤه، في الأول من أبريل/نيسان الماضي، في معرض Passenger Terminal Expo في باريس، والذي ألغي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ليتم لاحقا الإعلان عنه في حفل أقيم في بث مباشر عبر YouTube، في 10 مايو/أيار الجاري، بحسب ما نقل موقع "سي إن إن".