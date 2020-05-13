بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة...شاب يقود سيارة والعقوبة قاسية

ألقت الشرطة الكندية القبض على شاب بعمر الـ19 عاما وهو يقود بسرعة "لا تصدق" على طريق سريع في جنوب غرب تورنتو، لتقوم بإيقافه وحجز السيارة.

الواقعة حدثت في وقت متأخر من مساء السبت 9 مايو/أيار 2020، عندما لاحقت الشرطة سيارة من نوع "مرسيدس"، لتقوم بإيقافها بعد تجاوز السرعة المسموح بها والبالغة 100 كيلومتر في الساعة.

وقامت الشرطة بتعليق شهادة القيادة فورا ومصادرة السيارة لسبعة أيام والتي تبين بأنها تعود لوالدة الشاب.

ووصف ضابط المرور، كيري شميد، الذي شارك في عملية إيقاف السيارة، بـ" أسوأ تجاوز للسرعة سمعت عنه"، حيث تجاوزت سرعة السيارة 300 كيلومتر في الساعة.

308 km/h on the #QEW. Two 19 year kids going for a “drive” with dads car. Driver charged with #StreetRacing https://t.co/iDw5r7nEB9 — OPP Highway Safety Division (@OPP_HSD) May 10, 2020

وأضاف في مقطع مصور نشره على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر": "كان بالإمكان حصول حادث مروع، فالطريق السريع كوين إليزابيث ليس مضمار سباق، وأن سائقي السيارات الآخرين الذين شهدوا مرور السيارة المسرعة أطلقوا العنان لأبواق سياراتهم، معبرين عن ارتياحهم عندما رأوا أن الشرطة أوقفته".

ويواجه الشاب غرامة قد تصل لـ10 آلاف دولار، كما يمكن أن يتم سجنه لمدة 6 أشهر بالإضافة لسحب شارة القيادة لمدة عامين.