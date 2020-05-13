متظاهرون أمريكيون ينددون بإغلاق نوادي الرياضة بتمارين في الشارع..فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعدد من المحتجين الذين خرجوا إلى شوارع ولاية فلوريدا الأمريكية، منددين باستمرار إغلاق النوادي الرياضية.

أظهرت المشاهد المصورة عددا من المحتجين وقد تظاهروا أمام محكمة في مدينة كلير ووتر بولاية فلوريدا، رافعين لافتات تندد بإغلاق النوادي الرياضية بسبب تفشي "كورونا".

بالإضافة لرفعهم للعلم الأمريكي، ليقوموا بإجراء بعض من التمارين الرياضية مباشرة على رصيف أحد الشوارع كنوع من الاحتجاج.

وبحسب منظمي المظاهرة، فإن ما قام به المشاركون في المظاهرة من تمارين رياضية لم تكن ضمن التظاهرة، إلا أنها أثبت انه يمكن ممارسة الرياضة رغم القيود المفروضة.

ليعلق أحد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "الرجال في كليرووتر يحتجون على إغلاق القاعات، يتدربون بدون القاعات. أنا لا أستطيع فهم هذا".

Lol, folks in Clearwater FL protest a closed gym by exercising WITHOUT a gym. Can't make this stuff up. https://t.co/RNekfnuVb2 — BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) May 11, 2020

"وغرد" آخر، قائلا: "هذا دليل على أنهم ليسوا بحاجة لقاعات الرياضة".

Here’s the group demonstrators in Florida doing push-ups on the street and calling for gyms to reopen pic.twitter.com/5aDyMgwhHu — Salvador Hernandez (@SalHernandez) May 11, 2020

يذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تخطت حاجز 82 ألف حالة وفاة، بينما وصلت الإصابات إلى مليون و369 ألف إصابة.

كان باحثون في جامعة واشنطن قالوا، يوم الثلاثاء، إنهم يتوقعون وفاة أكثر من 147 ألف أمريكي بسبب فيروس كورونا المستجد بحلول أوائل أغسطس/آب المقبل بزيادة نحو 10 آلاف عن التوقعات السابقة مع تخفيف القيود للحد من الوباء.