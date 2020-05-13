علاج منزلي وسريع للدغة النمل

تعاود الحشرات الظهور بكثافة مع اقتراب فصل الصيف، ما يسبب الإزعاج من الحشرات المنزلية وعلى رأسها النمل بما لها من لدغة مؤلمة.

وعرض موقع "dailymedicalinfo" طرق علاج بسيطة وسريعة في المنزل للدغة النمل، ويكون ذلك باتباع الخطوات التالية.

٦. لدغة النمل الأحمر pic.twitter.com/30ZXPGbgP7 — Anas Ahmad أنس أحمد (@anasahmad75) August 19, 2018

ضع كيس ثلج على موضع اللدغة، لمدة 15 دقيقة بعدها قم بإزالته، ويفضل وضع الثلج داخل قماشة أو كيس، حتى لا يصاب الجلد بالتلف.

إن كانت اللدغة في أحد الأطراف مثل الساقين أو الذراعين، ارفع الطرف حتى تقلل من حدة التورم، مع دهن الكريمات المتاحة في النزل التي تحتوي على مواد مضادة للالتهاب مثل الهيستامين، حيث تسهم في تخفيف الحكة.

وإذا اتبعت الطرق المنزلية لعلاج لدغة النمل ولم تتحسن حالتك، يمكنك استخدام مطهر لتنظيف مكان الإصابة والتخلص من البكتيريا.

ويحظر استخدام أدوات معدنية مثل الدبوس للتخلص من القيح حتى لو وضعت على النار أو تم استخدام الكحول معها إذ أن هذا التصرف قد يسبب بعض المشاكل الصحية.