عايدة رياض: كنت مريضة سرطان ولم أتزوج أحمد بدير... فيديو

كشفت الفنانة المصرية عايدة رياض عن أنها أصيبت بمرض السرطان منذ فترة قبل أن يتم شفاؤها.

وصرحت الفنانة، لبرنامج "شيخ الحارة"، بأنها خضعت أثناء مرضها للعلاج الكيميائي، كما سقط شعرها كعرض جانبي للتعرض لهذا النوع من العلاج.

الممثلة المصرية #عايدة_رياض تكشف إصابتها بـ #السرطان وخضوعها للعلاج الكيماوي وسقوط شعرها منذ فترة قبل شفائها، وتنفي شائعة زواجها من الممثل #أحمد_بدير، التي لاحقتها سنوات طويلة خلال حلولها ضيفة في برنامج #شيخ_الحارة_والجريئة#اخبار_الفن #رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/iPQzIU7Fu0 — 24.ae | منوعات (@24Entertain) May 13, 2020

ونفت عايدة رياض شائعة زواجها من الممثل أحمد بدير، مشيرة إلى أن هذه الشائعة لاحقتها على مدار سنوات.

في سياق متصل، نقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن الفنانة المصرية عايدة رياض، حديثها عن "سر الـ100 دولار التي جعلتها تدخل السجن"، قائلة: "الحقيقة إن الفلوس اتزقت عليا، وربنا العالم بيا".

وتابعت رياض، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "جاء 4 لمحرم فؤاد وقالوا له على الـ100 دولار المزورة، قالهم إزاي وهي مش بتخرج".

وأوضحت الفنانة المصرية: "محرم فؤاد نزل معاهم وهو ميعرفش حاجة، وبعدها بدأت التحقيقات، ومحرم فؤاد عمل خناقة كبيرة، ووقتها الجرايد كلها كتبت".