بعد ضجة واسعة... فارس كرم يكشف حقيقة زواجه

كشف النجم اللبناني فارس كرم، عن خبر زواجه رسميا، وذلك بعد فترة من انتشار أنباء أفادت بارتباطه.

وصرح كرم خلال برنامج "سوالف رمضانية"، عبر فضائية "روتانا"، أن والدته كانت تتمنى زواجه، مشيرا إلى أن أكثر امرأة يرتاح لها بعد والدته هي زوجته.

وقال إنه وزوجته تربيا سويا في منطقة جزين، وهي تحب وتحترم أهله كثيرا، مؤكدا أن "كل شخص يحترم أهلي أضعه على رأسي".

وأوضح الفنان اللبناني أنه يحب كثيرا أن يطلق على ابنه اسم كرم تيمنا بوالده المتوفى، حتى يصبح "أبو كرم"، وأنه قام في وقت سابق بوشم اسم كرم على جسمه.

وأشار إلى أنه يمضي وقته حاليا في منطقة جزين بين المنزل والطبيعة التي تتمتع بها، برفقة أصدقائه، متمنيا أن تنتهي أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتابع: "أحاول أن أكون محبوبا وقريبا من العالم وأقدم اللون الذي اعتاد أن يسمعه الجمهور من خلال أعمالي".

وأكد فارس كرم أنه بعيد كل البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها بأنها تستخف بخصوصيات الناس.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت، في وقت سابق، بخبر زواج فارس كرم من شابة تبلغ من العمر 35 عاما تدعى هبة عزيز، وتعمل مدرسة.