تسجيل
17:02 GMT13 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سكان برشلونة في أحد الأيام الحارة على شاطئ بارشلونيتا، حيث تم تحذير 50 محافظة حول ارتفاع الحرارة غير المعتاد في إسبانيا 13 يونيو/ حزيران 2017

    الأرصاد المصرية: غدا طقس شديد الحرارة وأمطار رعدية

    © AP Photo / Manu Fernandez
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102462/67/1024626792_0:85:2739:1625_1200x675_80_0_0_6cb7683dcb0b53d6009ea6377007d8b3.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202005131045422754-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%B7%D9%82%D8%B3-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9/

    حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، يوم غد الخميس.

    وقالت الهيئة، إن مصر ستشهد غدا الخميس، طقسا حارا على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، على أن يكون معتدلا على السواحل الشمالية نهارا، وفقا لموقع "بوابة الأهرام".

    رجل يهرب من حر الجو إلى نافورة المياه زافيسا على ساحة مانيجنايا في موسكو
    © Sputnik . Vladimir Sergeev
    "لمدة عشرة أيام"... مصر تحذر من أول موجه شديدة الحرارة هذا الموسم
    وحذرت الأرصاد المصرية من أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية، غدا الخميس، أحيانا علي مناطق من شمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

    وأضافت الهيئة أن طقس مساء اليوم، سيكون مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري بارد على السواحل الشمالية، ولطيف على شمال ومعتدل على جنوبه.

    وأشارت هيئة الأرصاد المصرية، إلى أن الرياح معتدلة تنشط اليوم على أغلب أنحاء البلاد.

    وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، اليوم السبت، تعرض مصر بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق 11 مايو/ أيار الجاري، لموجة حارة تتخطي فيها درجة الحرارة العظمي الـ 40 درجة.

    وقال مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، محمود شاهين، إنه من المتوقع أن يسود البلاد طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب مناطق الجمهورية، بارد ليلا.

    ويتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية أن تستمر تلك الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع، حيث ترتفع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات عن قيمتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من كل عام.

    انظر أيضا:

    بعد ارتفاع درجات الحرارة... كتلة هوائية باردة تضرب مصر
    "لمدة عشرة أيام"... مصر تحذر من أول موجه شديدة الحرارة هذا الموسم
    مصر تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة هذا الأسبوع
    مصر... توقعات بوصول درجة الحرارة إلى 36 أول أيام شهر رمضان
    الكلمات الدلالية:
    أخبار, درجات الحرارة, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضات يقدمن نموذجا للزبائن وأفراد أسرة في مطعم، حيث يقام تجربة خدمة تقديم الأطباق والمشروبات إلى الأفراد في الدفئية الصحية، في إطار الإجراءات الوقائية الآمنة بعد الخروج من الحجر الصحي بالتدريج، يستطيع فيه الضيوف تناول الطعام في أمستردام، هولندا، 5 مايو/ أيار 2020.
    عشاء في زمن الجائحة... "بيوت زجاجية" في مطعم بأمستردام
    ترامب وبايدن يجمعان تبرعات بمقدار 60 مليون دولار
    ترامب وبايدن يجمعان تبرعات بمقدار 60 مليون دولار
    سفينة كنارك الإيرانية
    أبرز المعلومات عن السفينة الحربية الإيرانية "كنارك"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك