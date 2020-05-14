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    احذر المغلية أو التركية... طريقة لإعداد القهوة تطيل العمر

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    وجدت دراسة حديثة أن القهوة ليست جيدة فقط للصحة، بل إنها قد تُطيل العمر- لكن فقط إذا تم إعدادها باستخدام مُرشح.

    وتبين الدراسة، التي نشرت المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، أن القهوة "المفلترة" أكثر صحة من عدم تناول القهوة على الإطلاق، لكن القهوة "غير المفلترة" يمكن أن تشكل مخاطر صحية كبيرة، بحسب تقرير لشبكة CNN الأمريكية. 

    أزمات قلبية ووفاة مبكرة..

    يقول مؤلف الدراسة داغ ثيل، أستاذ أول في قسم الصحة العامة وطب المجتمع في جامعة غوتنبرغ السويدية: "القهوة غير المفلترة تحتوي على مواد تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم. لذلك فإن استخدام مرشح يزيلها ويقلل من احتمال حدوث الأزمات القلبية والوفاة المبكرة". .

    وأضاف ثيل: "تقدم دراستنا أدلة قوية ومقنعة على وجود صلة بين طرق إعداد القهوة المخمرة والنوبات القلبية وطول العمر".

    وتعد مثل هذه الدراسة أنباء سيئة لعشاق القهوة المصنوعة باستخدام المكبس الفرنسي، أو المقاهي، التي تحظى بشعبية كبيرة اليوم، أو تلك التي تحب أساليب التخمير اليونانية والتركية القوية، إذ من الممكن أن يؤدي غلي القهوة أو استخدام مكبس القهوة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

    القهوة التركية والمغلية

    تقول أخصائية التغذية المسجلة ليزا دراير: "القهوة غير المفلترة، مثل القهوة اليونانية والتركية، أو المغلية، أو القهوة المصنوعة باستخدام المكبس الفرنسي تحتوي على كميات أكبر من الكافيستول والكحول - المواد الكيميائية الموجودة في قطرات الزيت العائمة في القهوة وأيضًا في الرواسب".

    وتضيف دراير:

    "أظهرت الدراسات أن هذه المواد يمكن أن ترفع مستويات الدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول الضار". 

    اتبعت الدراسة الجديدة أكثر من نصف مليون من الرجال والنساء النرويجيين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 79 على مدى 20 عامًا.

    وأظهرت النتائج أن شرب القهوة المغلية أو غير المفلترة يزيد من خطر الوفاة لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة وما فوق، بسبب ارتفاع معدل وفيات القلب والأوعية الدموية.

    لكن شرب القهوة المفلترة -باستخدام مرشح الورق، على سبيل المثال أكثر صحة من عدم شرب القهوة على الإطلاق. وقد وجدت الدراسة أن أولئك الذين شربوا كوبًا واحدًا إلى أربعة أكواب من القهوة المفلترة يوميًا لديهم أدنى معدل وفيات.

    وبحسب التقرير، يمكن للقهوة المفلترة أن تزيد من التركيز الذهني وتعزز المزاج وتحسن الأداء أثناء التمرين.

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    الكلمات الدلالية:
    القهوة
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