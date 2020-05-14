تحتوي 54 مليار جرثومة لكل سنتيمتر... 3 طرق "فعالة" للتعامل مع إسفنجة المطبخ؟

تعد إسفنجة المطبخ السر الصغير القذر الموجود في كل مطبخ، وتصبح الإسفنجة الجديدة بسرعة مكانًا مريحًا للكثير والكثير من البكتيريا.

إسفنجة المطبخ هي قطعة لابد من وجودها في أي مطبخ ولا يوجد لها بديل ولا يمكن الاستغناء عنها رغم أنها واحدة من أكثر الأماكن التي تحتوي على الجراثيم والبكتريا والميكروبات في المطبخ.

في دراسة نشرت عام 2017، وجد باحثون ألمان ما يصل إلى 54 مليار جرثومة بكتيرية لكل سنتيمتر مكعب على الإسفنج الـ 14 المستخدمة في الدراسة، وهي كمية مماثلة للجراثيم الموجودة في عينة من البراز البشري.

لحسن الحظ، كانت العديد من البكتيريا غير ضارة للبشر ولكن الدراسة وجدت بعض الأنواع التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض منقولة عن طريق الطعام، لذلك، ما الذي يمكن فعله للحصول على أطباق نظيفة وصحية؟ إليك بعض الخيارات الفعالة للتعامل مع إسفنجة المطبخ بحسب مجلة Food & Wine الأمريكية.

نظف الإسفنجة جيدا

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، فإن أفضل طريقة لقتل البكتيريا في الإسفنج القابل لإعادة الاستخدام هو تنظيفها في الميكروويف أو غسالة الصحون.

إذ أن هذه الأجهزة تقضي على ما يقرب من 100 في المائة من البكتيريا. إذا كنت تستخدم الميكروويف، قم أولاً بتبليل الإسفنجة جيدًا واتركها لمدة دقيقة واحدة؛ لا تضع إسفنجة جافة في الميكروويف لأنها قد تشتعل.

وكبديل، يمكن تنظيف الإسفنجة في الرف العلوي لغسالة الأطباق مع تشغيل دورة التجفيف.

تخلص منها قبل أن تفوح رائحتها

قم بعصر الإسفنجة بعد كل استخدام ونظفها كل يومين. في حين أن هذه عادات رائعة للتغلب على الجراثيم الموجودة بها، لكن حتى الإسفنجة المطهرة يمكن أن تتراكم داخلها البكتيريا بمرور الوقت.

لذلك، ينصح باستبدلها كل أسبوعين - أو حتى قبل ذلك إذا ظهرت لها رائحة سيئة. وبدلاً من استخدام نفس الإسفنجة لغسل الأطباق ومسح أجزاء المطبخ المختلفة، فمن الأفضل تعيين إسفنجات مختلفة لمهام مختلفة لمنع التلوث.

اختر أداة تنظيف مختلفة

الإسفنج التقليدي ليس الطريقة الوحيدة للتنظيف، إذ يوجد أدوات أخرى لتنظيف الأطباق خالية من البلاستيك حتى يمكن تنظيفها بسهولة.

يتم تصنيع مثل هذه الأدوات من منتجات نباتية بنسبة 100 في المائة، كما أنها إنه قابلة للتحلل والضغط لتقليل الكربون عند التخلص منها في النهاية.