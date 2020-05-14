تسجيل
23:40 GMT14 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أكلة الكبسة

    تسبب التسمم… 5 أطعمة يجب تنجب إعادة تسخينها

    © flickr.com / Izzeddeen Al Karajeh
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103039/26/1030392678_0:133:2048:1285_1200x675_80_0_0_e4998a179f89bcd165cdb83a1c1c09f6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202005141045435486-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85-5-%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7/

    يستخدم الميكروويف لتحضير وتسخين الأغذية، ما يوفر الوقت ويقلل من السعرات الحرارية والدهون الزائدة، لكنّ بعض الأطعمة تفقد فوائدها الصحية وحتى قد تسبب تسمم غذائي إذا أعيد تسخينها في الميكروويف.

    منذ عام 1947، يُستخدم الميكروويف في تسخين الطعام، ويتمثل مبدأ عمله في أن طاقة الأمواج الكهرومغناطيسية تحرك جزيئات الطعام وتتولد حرارة نتيجة احتكاك الجزيئات بعضها ببعض، ما ينجم عنه تسخين المادة الغذائية دون الوعاء نفسه. 

    ميكروويف
    © flickr.com / Chris Kelly
    طريقة خاطئة لاستخدام الميكروويف تسبب التسمم

    وأصبح إعادة تسخين الطعام باستخدام الميكروويف عادة شائعة، لكن لا يجب استخدامه في إعادة تسخين جميع الأطعمة، وذلك بسبب تفاعل بعض الأطعمة مع البكتيريا أثناء تخزينها، أو بسبب البروتينات التي تتحلل أثناء الطهي.

    وفي حين أن هناك الكثير من القصص المخيفة حول إعادة التسخين باستخدام الميكروويف، فإن الأطعمة الخمسة التالية قد أوصت وكالة معايير الأغذية البريطانية والمجلس الأوروبي لمعلومات الغذاء تجنب تسخينها باستخدام الميكرويف، حسبما جاء في تقرير لصحيفة The Independent البريطانية. 

    1. الدجاج

    الدجاج والدواجن الأخرى لديها كمية معينة من تلوث السالمونيلا، كما هو الحال مع البيض.

    ويتسبب ذلك في مشكلة عند إعادة التسخين في الموجات الدقيقة على وجه الخصوص، والتي لا تخترق جميع مناطق الطعام بقدر متساو مع موجات الحرارة، ما يعني أن بعض أجزاء الطعام تُطهى بشكل أسرع من غيرها.

    ولا يُنصح بإعادة تسخين الدجاج بشكل عام لأنه يحتوي على كثافة بروتين أعلى من اللحوم الحمراء - عند إعادة تسخينها، وتتكسر البروتينات بشكل مختلف ويمكن أن تزعج المعدة.

    ميكروويف
    © flickr.com / Chris Kelly
    احذر... 8 أطعمة تسبب التسمم بعد تسخينها في الميكروويف

    2. الأرز

    وفقًا لوكالة معايير الغذاء، فإن كيفية تخزين الأرز المطبوخ أكثر أهمية من التسخين الفعلي نفسه. 

    فإذا تم ترك الأرز في درجة حرارة الغرفة، تتكاثر الجراثيم وقد ينتج عنها سموم تسبب القيء أو الإسهال - كما أن تسخين الأرز لن يتسبب في التخلص من هذه السموم. 

    3. البطاطس

    المشكلة في البطاطس التي يعاد تسخينها ليست إعادة التسخين ولكن كيف تخزن البطاطس بعد طهيها.

    فإذا تركت البطاطس لتبرد في درجة حرارة الغرفة (ثم تركت دون وضعها في المبرد)، فقد تكون الظروف مناسبة لنمو بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينيوم" المسببة لتسمم غذائي، خاصةً إذا كانت البطاطس مُغلقة في رقائق بحيث لا يصل |إليها الأكسجين. 

    ولن تؤدي إعادة تسخين البطاطس إلى قتل هذه البكتريا دائمًا، لذا من المهم تخزين البطاطس بأمان أثناء تبريدها. 

    4. الفطر

    يحتوي الفطر على بروتينات يمكن تدميرها بسهولة بواسطة الإنزيمات والكائنات الحية الدقيقة، وفقًا لمجلس المعلومات الغذائية الأوروبي.

    وإذا لم يتم تخزينها بشكل صحيح، يمكن أن يفسد الفطر بسرعة ويسبب اضطراب في المعدة بعد إعادة تسخينه.

    ميكروويف
    © CC BY 2.0 / Chris Kelly / Microwave
    أجهزة الميكروويف تهدد البشرية

    ومع ذلك، يقول المجلس: "إذا تم تخزين الفطر في الثلاجة ولمدة لا تزيد عن 24 ساعة، فليس هناك مشكلة في إعادة تسخينه مرة أخرى عند درجات حرارة موصى بها تبلغ 70 درجة مئوية".

    5- السبانخ والخضروات الورقية الأخرى

    يمكن أن تحتوي السبانخ والخضروات الورقية الأخرى على تركيزات عالية من النترات، اعتمادًا على مكان زراعة الخضروات.

    لا تعد النترات نفسها ضارة تماما، ولكن يمكن تحويلها إلى النتريت ثم إلى النتروزامين، المعروف أن بعضه مسرطن.

    وقد حذر مجلس معلومات الغذاء الأوروبي من إعادة تسخين السبانخ، لكنه غير رأيه لاحقا بعد أن أصر أحد الطلاب على أن ذلك آمن ودعم حجته بأسباب علمية.

    انظر أيضا:

    احذر... 8 أطعمة تسبب التسمم بعد تسخينها في الميكروويف
    طريقة خاطئة لاستخدام الميكروويف تسبب التسمم
    أجهزة الميكروويف تهدد البشرية
    ميكروويف معكوس يبرد المشروبات في 3 دقائق... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    أضرار الميكروويف على البشرية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    في هذه الصورة التي نشرها المكتب الصحفي لرئاسة السلفادور، يظهر فيها السجناء خلال عملية أمنية تحت مراقبة الشرطة في سجن إيزالكو في سان سلفادور في 25 أبريل 2020. حيث قامت السلطات بحشر السجناء معا، وإن كانوا يرتدون الكمامات، في ساحات السجن أثناء تفتيش الزنازين. وكان قد أمر الرئيس ناييب بوكيلي بالحملة بعد مقتل أكثر من 20 شخصًا في البلاد، وأشارت المخابرات المحلية إلى أن الأوامر (بالقتل) جاءت من قادة العصابات المسجونين.
    التمرد الكوروني... ماذا يحدث في السجون حول العالم
    نيويورك تايمز دائما على حق حتى عندما تكذب
    "نيويورك تايمز" دائما على حق حتى عندما تكذب
    إنفوجرافيك
    سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك