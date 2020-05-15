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    البطيخ

    يحمي من أمراض القلب والسكري... 6 نصائح "فعالة" لاختيار البطيخ الناضج

    © Photo / Pixabay//BarbaBELLE
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    توفر فاكهة البطيخ الناضجة مصدرا رائعًا لمضادات الأكسدة الطبيعية، بما في ذلك الليكوبين، والذي يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، مثل الحماية من أمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان. 

    ويعد البطيخ الأحمر من الفواكه الغنية بالمغذيات المنعشة منخفضة السعرات الحرارية، لكن في حين أن أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان البطيخ ناضجًا هي تذوقه، فإن هذا لا يكون ممكنًا إلا بعد شرائه. 

    © AP Photo / Rahmat Gul
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    وإذا كنت لا ترغب في الحصول على منتجات مقطوعة مسبقًا، فقد يكون اختيار البطيخ الحلو بناءً على مظهره تحديًا كبيرًا، إليك 6 حيل لمساعدتك على اختيار البطيخ الناضج،  بحسب موقع Health Line الأمريكي. 

    1. شكل متناسق

    يأتي البطيخ بأحجام وأشكال مختلفة تختلف من دائري إلى بيضاوي إلى ممدود، ويمكن أن تكون جميعها خيارًا جيدًا.

    وأيا كان اختيارك، اختر الثمرة التي لديه شكل ثابت ومتماثل، وتجنب التي تحتوي نتوءات أو خدوش أو جروح غير منتظمة.

    قد تشير هذه العلامات إلى أن البطيخ تلقى كميات غير متناسقة من الماء أو لم يتم تلقيحه بشكل صحيح. من ناحية أخرى، قد تشير الجروح أو الخدوش إلى وجود حشرات أو فطريات. 

    2. الوزن مقارنة بالحجم

    يكون البطيخ الحلو والناضج ثقيلًا مقارنة بحجمه، وعادة ما يعني هذا أن الثمرة مليئة بالماء وبالتالي تحتوي عصارة أكثر. 

    في الواقع، يبدو أن محتوى الماء والألياف يحدد الوزن الصحي للفواكه، بما في ذلك البطيخ. ويحتوي البطيخ يحتوي على 91٪ من الماء. 

    ويساعد تناول الأطعمة الغنية بالمياه مثل البطيخ على تحقيق شعور أكبر بالامتلاء مع استهلاك سعرات حرارية أقل. 

    3. البقعة الصفراء

    عند قلب ثمرة البطيخ، يجب أن تجد بقعة صفراء، ويوضح هذا الموضع مكان البطيخ على الأرض قبل حصاده.

    وتشير البقعة الصفراء الكبيرة إلى أنها قضت المزيد من الوقت في النضج على "عرش" النبات ويكون مذاقها أكثر حلاوة.

    وعلى العكس من ذلك، تشير البقعة الأكثر بياضًا إلى أنه تم قطفها مبكرًا جدًا ولم تصل إلى ذروة النضج. ونظرًا لأن البطيخ لا يستمر في النضج بعد الحصاد، فإن اختيار البطيخ مع بقعة أكثر بياضًا يعني أنك لن تحصل على ثمرة ناضجة كفاية. 

    4. الصوت العميق

    طريقة أخرى للتحقق من النضج هي الصوت الذي يصدر عن البطيخ عند النقر عليه أو ضربه. وعلى الرغم من أن هذه الطريقة غير موضوعية، إلا أنها تحظى بشعبية كبيرة بين عشاق البطيخ.

    في الواقع، دفعت شعبيتها الباحثين إلى تطوير تحليل اهتزاز ثبت أنه يساعد في الكشف عن النضج. 

    بطيخ
    © Fotolia / Satyrenko
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    ويجب أن يكون للبطيخ الناضج صوتًا عميقًا عند ضربه بيدك أو قبضتك، وإذا كان صوته مجوفًا أو مسطحًا، فمن المحتمل أن تكون ناضجة أكثر من المطلوب. 

    5. صلابة القشرة 

    يشير فحص صلابة البطيخ إلى مقاومة القشرة أو الجلد. ويجب أن يكون للبطيخ الناضج قشرة سميكة لا تنكر بسهولة عند الضغط عليها، أو عند خدشها بأصابع اليد، فلن تتمكن من قطعها.

    6. تحقق من الذيل

    يُشير ذيل ثمرة البطيخ إلى قطعة الجذع التي تبقى متصلة بعد حصاد الثمرة، ومن خلال نقل الماء والمغذيات التي تسمح له بالنمو، يربط الجذع أوراق النبات والزهور والفاكهة بجذوره.

    عادةً ما يشير الجذع الأخضر إلى أن البطيخ قد تم قطفه مبكرًا ولم ينضج بعد، حيث كان ما يزال في مرحلة النمو. وعلى العكس من ذلك، يشير الجذع الجاف إلى البطيخ الناضج.

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    رمضان, البطيخ
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