ظهرت مع "رامز" و"السقا"... فنانة مصرية مهددة بالاعتقال عند العودة إلى القاهرة

أثار ظهور الفنانة المصرية بوسي، أمس الخميس في برنامج "رامز مجنون رسمي"، جدلا واسعا، بشأن عودتها إلى القاهرة بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضدها.

وتحدث رامز مع بوسي خلال الحلقة عن مشاكلها في مصر، إلا أنها ردت عليه بأنها ليست لها مشاكل، وذلك في الوقت الذي ظهرت فيه أيضا في برنامج اغلب السقا يوم الأحد الماضي.

وأفادت صحيفة "النهار" بأن "بوسي إن عادت إلى القاهرة فسيقبض عليها في المطار بسبب القضايا المحكوم عليها فيها من طليقها فطين، بالإضافة إلى التهرب الضريبي، حيث حكم عليها بالحبس عامين بعد إدانتها بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف و210 جنيهات لمصلحة الضرائب".

وأشارت إلى أن بوسي توجهت للعاصمة البريطانية لندن، منذ خروجها من مصر منتصف العام الماضي، "إلا أنها لم تستطع العيش هناك فترة طويلة بسبب غلاء الحياة، فقررت الانتقال والتنقل بين دولتي الإمارات ولبنان".

قضت محكمة مصرية، في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، برفض معارضة المطربة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسي" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألفا و210 جنيهات لمصلحة الضرائب، بسبب عدم حضور المتهمة، واعتبار المعارضة كأن لم تكن.

وقضت المحكمة في السابع من مايو/أيار 2018 بحبس المطربة بوسي، عامين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسي" تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات "وكالة الشافعي، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ مليون و 827.210 جنيه.