القبض على سعودي أساء للمعلمين وللعاملات في المستشفيات... فيديو

ألقت السلطات السعودية القبض على شاب نشر مقاطع يظهر فيها وهو يسيء إلى معلمين وعاملات بمستشفى.

وأوضحت صحيفة "سبق" السعودية، أن الجهات الأمنية بالقصيم قبضت على شاب بعد تداول مقاطع فيديو قام بتصويرها وأساء من خلالها للمعلمين والعاملات بالمستشفيات من ممرضات وطبيبات إضافة لبعض النساء وقذفهن وتلفظ بألفاظ غير لائقة.

وأعلن حساب سناب شات وزارة الداخلية السعودية القبض على الشاب قبل قليل وتحويله لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم حياله.

في سياق آخر، قالت الشرطة السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، إنه تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر في شهر رمضان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة، فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول خلال شهر رمضان.