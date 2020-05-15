"الصحة السعودية" تعرض الطريقة الصحيحة لصناعة الكمامات في المنزل... فيديو

عرضت وزارة الصحة السعودية مقطع فيديو يظهر الطريقة الصحيحة لصناعة الكمامات الطبية في المنزل، وذلك في ظل تزايد الطلب عليها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويعرض الفيديو طريقة سهلة لصناعة الكمامة الطبية القماشية، مشيرة إلى أنه يمكن استخدامها عدة مرات بعد غسلها.

في السياق ذاته، أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، ضرورة ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل للوقاية من فيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة "عاجل".

وصرح الربيعة، عبر حسابه بتويتر: "أنصح الجميع باستخدام الكمامة القماشية عند الحاجة للخروج من المنزل".

وجاءت تغريدة الوزير السعودي تعليقا على مقطع الفيديو الذي يظهر كيفية صناعة الكمامة القماشية في المنزل، ودورها في الحماية من تفشي فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الخميس، عن تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 46 ألفًا و869، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 19 ألفًا و51، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 283 حالة.