ميسي: عودة المباريات ليست أخطر من الجلوس في المنزل

قال اللاعب الأرجنتيني الدولي، ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، إن عودة المباريات ليست أخطر من الجلوس في المنزل.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، صباح اليوم الجمعة، حول ميسي وتعليقه على أفضلية اللعب والخروج من المنزل أو الجلوس فيه، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، أوضح اللاعب الأرجنتيني أنه يرغب العودة للملاعب، وعدم التفكير كثيرا في مخاطر الإصابة بالفيروس.

وأكدت الصحيفة أن ليونيل ميسي يتطلع للعودة من جديد إلى المباريات، لأن في رأيه خطر العدوى بفيروس كورونا موجود في كل مكان، مشددا على عدم التفكير في هذا الأمر، وإلا فلن يغادر أحد منزله.

وشدد قائد فريق برشلونة الإسباني على ضرورة الامتثال للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية لمنع انتقال العدوى بالفيروس، منوها إلى أن فريقه يتخذ كل الخطوات المطلوبة لتأمين اللاعبين، وبأن العودة للتدريبات هي الخطوة الأولى للعودة للمباريات بالفعل.

ويشار إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد تبرع لعدة مستشفيات فى بلاده، والتي تكافح تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تبرع بمبلغ 500 ألف يورو، منضما إلى حملة "معا من أجل الصحة في الأرجنتين"، لجمع التبرعات بهدف شراء مواد حماية الأطباء والمعدات اللازمة لمعالجة المرضى.

وسيتم توجيه تبرع ميسي إلى 6 مستشفيات فى الأرجنتين.

يذكر أن ميسي تبرع، في وقت سابق، بأكثر من مليون يورو، لمساعدة مستشفيات مدينة برشلونة والأرجنتين على محاربة كورونا.