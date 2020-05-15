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    الممثلة المصرية دينا الشربيني

    غضب بين جمهور "لعبة النسيان" بسبب دينا الشربيني

    © AFP 2020 / PATRICK BAZ
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    سادت حالة من الجدل بين متابعي مسلسل "لعبة النسيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دينا الشربيني.

    نشر مغردون عدة صور كشفت عن أثمان باهظة لحقائب اليد التي تحملها الشربيني في كل حلقات المسلسل.

    عمرو دياب
    © AFP 2020 / AMRO MARAGHI
    رمضان 2020... عمرو دياب ينشر مقطعا جديدا من موسيقى مسلسل دينا الشربيني... فيديو
    وأكدت صحيفة "النهار" أن حقائب اليد التي تحملها دينا الشربيني في كل حلقة منذ بدء عرض مسلسل "لعبة النسيان"، كانت لافتة للنظر.

    وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحقائب تأتي منسجمة مع دورها حيث تؤدي دور زوجة رجل ثري.

    وجاءت ردود أفعال الجمهور متباينة بشأن عدد الحقائب الباهظة الثمن التي تظهر في يد دينا الشربيني، والتي تعتبر من أشهر الماركات العالمية.

    وظهرت الشربيني في إحدى الحلقات وهي تستخدم أكثر من حقيبة استحوذت على اهتمام روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ البحث عن أسعار هذه الحقائب المرتفعة التي وصفها البعض بأنها "توازي ميزانية المسلسل".

    يذكر أن مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني ويشاركها في البطولة أحمد داود، وإنجي المقدم، ومحمود قابيل، وروزالين البيه، وعلي قاسم، ورجاء الجداوي.

    وتجسد دينا الشربيني في المسلسل دور "رقية" الزوجة الخائنة المحتجزة في مستشفى على كرسي متحرك بعد أن فقدت الذاكرة بسبب تعرضها لحادث إثر اكتشاف الزوج لخيانتها.

    وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تحيطه الإثارة والتشويق حيث تجسد دينا دور زوجة تلجأ لخيانة زوجها، وتقع في غرام شخص آخر وهذا ما يجعلها في ورطة وتتعرض لأزمة بعد اكتشاف زوجها لذلك، لينتهي الأمر بإصابتها بفقد ذاكرتها ثم تتوالى الأحداث.

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    الكلمات الدلالية:
    رمضان 2020, أخبار, مسلسلات
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