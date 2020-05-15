القهوة والشاي يخلصانك من الشعر الأبيض

يعتمد الكثيرون على صالونات التجميل لإخفاء الشعر الأبيض، إلا أن إغلاق مثل هذه الأماكن مع تفشي وباء كورونا جعل من الضروري اللجوء إلى الطرق المنزلية.

عرضت وكالة أخبار "سرايا" طريقة بسيطة للتخلص من الشعر الأبيض عن طريق إخفائه باستخدام خليط من الشاي والقهوة، يمكن إعداده منزليا.

يكون ذلك عن طريق إحضار وعاء به مقدار كوب من الماء ووضعه على النار مع إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة وملعقتين من الشاي الأسود، وترك المزيج يغلي لمدة 20 دقيقة.

ارفع المزيج عن النار واتركه ليبرد قليلاً، ومن ثم ضعه على شعرك من جذوره حتى أطرافه، مع التشديد على الخصل البيضاء، بعدها، اترك المزيج على شعرك لمدة ساعتين، وعند الانتهاء اغسل شعرك بالماء الدافئ.

في سياق آخر، يمكن أن تقوم هذه المشروبات بإبطاء عملية الشفاء كونها تحتوي على الكافيين، بحسب ما قالت الطبيبة أولغا كاشوبينا لـ"سبوتنيك"، مضيفة بضرورة استبدالها بمشروبات أخرى.

وأضافت: "لن تساعدك جميع المشروبات الساخنة أثناء المرض. فهي على العكس من ذلك، سوف تبطئ عملية الانتعاش الطبيعي".

وتابعت قائلة: "في البرد، أوصي بشرب شيء آخر غير القهوة أو الشاي، كالماء أو كومبوت أو شراب الفاكهة أو أي شيء آخر، يجب أن يكون مشروبا لا يحتوي على الكافيين حتى تتمكن من النوم بأمان بعده. فالنوم هو أفضل علاج لنزلات البرد والحر".