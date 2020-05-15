هل تنقل "حمامات السباحة" فيروس كورونا؟

مع قدوم فصل الصيف، ولجوء البعض إلى حمامات السباحة، يطرح سؤال نفسه، وبقوة، هل تنقل تلك الحمامات فيروس كورونا المسبب لمرض"كوفيد 19".

وذكر الموقع الإلكتروني للقناة "التاسعة" الأمريكية الإخبارية، أمس الخميس، أن مياه حمامات السباحة لا يمكنها أن تنقل فيروس كورونا، بل الخطر يزداد حول مسبح الحمام وليس داخله.

ونقلت القناة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، أنه ما من دليل على أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر في حمامات السباحة أو أحواض الاستحمام الساخنة أو المنتجعات الصحية، مؤكدة أن الصيانة والتطهير المناسبين والمستمرين للحمامات يمكن أن يساعدا في قتل الفيروس أو تعطيل عمله.

وشددت القناة على أن استخدام الكلور وحده في تطهير مياه حمام السباحة، يمكنه منع انتقال عدوى بالفيروس.

وأشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أنه من الضرورة الابتعاد عن التجمعات، خاصة عند المسبح أو حوله، والإبقاء على مسافة بعيدة عن الآخرين، تجنبا لانتقال الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 4.3 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 300 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.