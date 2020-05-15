اعتماد اختبار تشخيصي لكورونا طوره مستشفى سعودي

قالت صحيفة "عكاظ" إن فريقا بحثيا سعوديا في مركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، تمكن من تطوير اختبار تشخيصي لمرضى فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأوضح المدير التنفيذي لمركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الدكتور علي الزهراني، أن الفحص خضع لسلسلة من المعايير المخبرية العلمية الدقيقة واجتاز كل مراحل التحقق بعد مطابقة نتائجه مع نتائج المختبر التشخيصي الأساسي في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

ويمتلك مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث جهاز البادئات (Primers) والذي يعتبر الحجر الأساس في اختبارات البلمرة الجزيئية للكشف عن الفيروس، منوهاً بأن الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من تطوير الاختبار التشخيصي يعكس الكفاءة المتميزة للباحثين السعوديين الذين عملوا على هذا المشروع حتى وصل إلى مراحله النهائية وحقق كل الاشتراطات العلمية المطلوبة.

وأعلن متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، أمس الخميس، تسجيل أعلى حصيلة لحالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، قال العالي في المؤتمر الصحفي حول كورونا، إنه تم تسجيل 2039 حالة إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الحالات المصابة في المملكة 46869 حالة، بينها 27535 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ومعظمها حالات مستقرة، منها 156 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.