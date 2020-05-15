أبل بصدد إطلاق نسخ "رخيصة" من بعض منتجاتها

ونقل موقع "macrumors" عن المحلل التقني أن أبل ستنتج نسختين جديدتين من أجهزة الآيباد بأسعار أقل من نظيرتها المطروحة حاليا، أولها سيكون بشاشة 10.8 بوصة والآخر آيباد ميني ومن المرجح أن يأتي بشاشة أكبر من المعتاد قياس 9 بوصة، كما توقع أن تطلق الشركة نظارات واقع معزز ستحمل اسم "أبل غلاسيس" في عام 2022.

ووفقا لما قاله مينغ تشي كو، سيتم إطلاق آيباد آبل الجديد 10.8 بوصة ذو السعر المتوسط في النصف الثاني من العام الجاري 2020، حيث ليس من الواضح بعد ما إذا كان الآيباد القادم سيحل مكان خط الإنتاج القديم أم سيضاف ضمن فئة مغايرة كما سبق وحدث مع آيفون SE منخفض السعر.

يشار إلى أن آيباد 10.2 بوصة يعد الأرخص في سلسة لوحيات الشركة بسعر 329 دولار بينما "آيباد آير" قياس شاشة 10.5 بوصة يأتي بسعر 499 دولار، وهو ما يعني أن الآيباد الجديد يكون أكبر حجماً (10.8 بوصة) وكذلك آيباد ميني المتوقع مغ فرق واضح عن النسخة السابقة (7.9 بوصة) إلى 9 بوصة، لكن نسخة الميني لن تكون مخصصة للعام الجاري حيث من المتوقع ان يتم إطلاقها خلال العام القادم 2021.