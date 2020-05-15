الوزيرة اللبنانية منال عبد الصمد: حرية الإعلام مقدسة

جاءت تصريحات عبد الصمد في تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، قالت فيها إنه "منعاً لأي التباس، أؤمن بأن حرية الإعلام مقدسة ويجب أن تكون مصانة دوما وأؤمن بأن الإعلامي ليس مجرماً ولا يجب أن يُسجن في معرض عمله الإعلامي".

منعاً لأي التباس، أؤمن بأن حرية الإعلام مقدسة ويجب أن تكون مصانة دوما وأؤمن بأن الإعلامي ليس مجرماً ولا يجب أن يُسجن في معرض عمله الإعلامي. ونعمل منذ فترة على وضع تعديلات تمنع محاكمة الإعلاميين أمام المحاكم اللبنانية فيما خلا حالات ضيقة كالقتل أو التعدي على حقوق الآخرين وشرفهم — Manal Abdel Samad NAJD — منال عبد الصمد نجد (@manal_a_samad) May 15, 2020

وتابعت "نعمل منذ فترة على وضع تعديلات تمنع محاكمة الإعلاميين أمام المحاكم اللبنانية فيما خلا حالات ضيقة كالقتل أو التعدي على حقوق الآخرين وشرفهم، وهذه من الحالات الضيقة التي عنيتها، وبالتالي أتمنى من الزملاء الذين سارعوا لنشر التأويلات أن يتأكدوا منا أولا فبابنا مفتوح للجميع".

في سياق آخر، أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن نيتها الجادة بخفض عدد المصارف التجارية من 49 إلى نحو النصف في البلاد.

صرح بذلك وزير المالية اللبناني، غازي وزني، خلال مقابلة مع وكالة "فرنس برس"، حيث قال: "إننا مستعدون لتلبية طلب ​صندوق النقد​ الدولي بتعويم سعر صرف ​الليرة​ لكن بعد تلقيها الدعم الخارجي، على أن يعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن".