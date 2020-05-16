تسجيل
01:36 GMT16 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فيتامين ب

    يوجد في الأطعمة والمكملات الغذائية فقط… 9 فوائد صحية لفيتامين "بي 6"

    © AFP 2020 / JUSTIN SULLIVAN
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104535/74/1045357474_0:0:3000:1688_1200x675_80_0_0_cbe17cf8c2022baa43b6177888297b31.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202005161045445461-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%82%D8%B7-9-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A-6/

    يعتبر فيتامين "بي 6"، المعروف أيضًا باسم البيريدوكسين، مهم للبروتين والدهون والتمثيل الغذائي للكربوهيدرات وإنشاء خلايا الدم الحمراء والناقلات العصبية في الجسم. 

    لا يستطيع الجسم إنتاج فيتامين "بي 6"، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء يحتاجه لعدة وظائف، لذلك يتم الحصول عليه من الأطعمة أو المكملات الغذائية.

    يحصل معظم الناس على ما يكفي من فيتامين "بي 6" من خلال النظام الغذائي، ولكن البعض قد يكونوا عرضة لخطر نقصه.

    أدوية، دواء، حبوب
    © flickr.com / zippythesimshead / capsules
    10 أعراض خطيرة لنقص فيتامين "بي 12" في جسم الإنسان

    ويعد تناول كميات كافية من فيتامين "بي 6" أمرًا مهمًا للصحة المثلى، وفيما يلي 9 فوائد صحية لفيتامين بي 6"، حسبما جاء في تقرير لموقع HealthLine الطبي. 

    1. تحسين المزاج 

    يلعب فيتامين "بي 6"  دورًا مهمًا في تنظيم المزاج، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن هذا الفيتامين ضروري لإنشاء الناقلات العصبية التي تنظم العواطف، بما في ذلك السيروتونين والدوبامين وحمض غاما أمينوبوتيريك. 

    قد يلعب فيتامين "بي 6" أيضًا دورًا في تقليل مستويات الدم المرتفعة من الحمض الأميني، الهوموسيستين، والذي تم ربطه بالاكتئاب ومشاكل نفسية أخرى. 

    2. تقليل خطر الإصابة بالزهايمر

    قد يمنع فيتامين "بي 6" انخفاض وظائف الدماغ عن طريق تقليل مستويات حمض الهوموسيستين المرتبط أيضا بمرض الزهايمر وضعف الذاكرة.

    ومع ذلك، لم تثبت الدراسات فعالية "بي 6" في تحسين صحة الدماغ، لذلك فهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث حول تأثير فيتامين "بي 6" وحده على مستويات الهموسيستين ووظيفة الدماغ لفهم دور هذا الفيتامين بشكل أفضل في تحسين صحة الدماغ.

    دواء في يد رجل
    © Depositphotos / Valerii_Honcharuk
    طبيب يتحدث عن فاعلية تناول الفيتامينات للوقاية من كورونا

    3. منع وعلاج فقر الدم 

    بسبب دوره في إنتاج الهيموجلوبين، قد يكون فيتامين "بي 6" مفيدًا في منع وعلاج فقر الدم الناجم عن نقص. 

    إذ يمكن أن يؤدي عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين "بي 6" إلى انخفاض الهيموغلوبين وفقر الدم، لذا فإن مكمل "بي 6" قد يمنع أو يعالج هذه المشاكل.

    والهيموغلوبين هو بروتين ينقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، وعندما يكون خضاب الدم منخفض، لا تحصل الخلايا على كمية كافية من الأكسجين. نتيجة لذلك، قد يصاب الإنسان بفقر الدم والشعور بالضعف أو التعب.

    4. علاج أعراض الدورة الشهرية

    استخدم فيتامين "بي 6" لعلاج أعراض متلازمة ما قبل الحيض، بما في ذلك القلق والاكتئاب والتهيج.

    وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الجرعات العالية من فيتامين "بي 6" قد تكون فعالة في تقليل القلق ومشاكل المزاج الأخرى المرتبطة بالدورة الشهرية بسبب دوره في إنشاء الناقلات العصبية التي تنظم المزاج.

     5.علاج الغثيان أثناء الحمل

    استخدم فيتامين "بي 6" لعقود لعلاج الغثيان والقيء أثناء الحمل، إذ تشير بعض الدراسات إلى أنه فعال في علاج غثيان الصباح حتى في فترات أقل من أسبوع واحد.

    ويكون الفيتامين ضمن مكونات دواء "Diclegis" وهو دواء يستخدم عادة لعلاج غثيان الصباح. 

    ولم يتأكد الباحثون تمامًا لماذا يساعد فيتامين "بي 6" في علاج الغثيان، ولكن قد يكون ذلك لأن "بي 6" الكافي يلعب العديد من الأدوار الحيوية في ضمان الحمل الصحي. 

    6. تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

    قد يمنع فيتامين "بي 6" انسداد الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين "بي 6" في الدم لديهم ضعف خطر الإصابة بأمراض القلب تقريبًا مقارنة بالأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الفيتامين.

    فيتامين د
    © CC0 / PublicDomainPictures / vitamine D
    6 أعراض جانبية "خطيرة" للجرعات الزائدة من فيتامين "د"

    ومن المحتمل أن يكون هذا بسبب دور "بي 6" في تقليل مستويات الهوموسيستين المرتفعة المرتبطة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب. 

    7. المساعدة في منع السرطان

    قد يقلل الحصول على ما يكفي من فيتامين "بي 6" من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

    والسبب وراء مساعدة فيتامين "بي 6"في الوقاية من السرطان غير واضح، لكن الباحثين يشتبهون في أنه مرتبط بقدرته على مكافحة الالتهاب الذي قد يساهم في الإصابة بالسرطان والحالات المزمنة الأخرى.

    وجدت مراجعة لـ 12 دراسة أن كلاً من المدخول الغذائي الكافي ومستويات الدم من "بي 6" كانت مرتبطة بانخفاض مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. 

    وتظهر الأبحاث التي أجريت على فيتامين "بي 6" وسرطان الثدي أيضًا ارتباطًا بين مستويات كافية من "بي 6" في الدم وانخفاض خطر الإصابة بالمرض، خاصة عند النساء بعد انقطاع الطمث. 

    8. تعزيز صحة العيون

    قد يلعب فيتامين "بي 6" دورًا في الوقاية من أمراض العيون، خاصةً فقدان الرؤية الذي يصيب كبار السن. 

    فيتامين ب
    © AFP 2020 / JUSTIN SULLIVAN
    تعرف إلى فوائد فيتامين "ب" وعلاقته بالأعصاب

    نظرًا لأن فيتامين "بي 6" يساعد على تقليل مستويات الدم المرتفعة من الهموسيستين، فإن الحصول على ما يكفي منه قد يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض. 

    9. علاج التهاب المفاصل الروماتويدي

    قد يساعد فيتامين "بي 6" في تقليل الأعراض المصاحبة لالتهاب المفاصل الروماتويدي.

    وقد تؤدي المستويات العالية من الالتهاب في الجسم الناتجة عن التهاب المفاصل الروماتويدي إلى انخفاض مستويات فيتامين "بي 6"، ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت مكملات "بي 6" تقلل من الالتهاب لدى الأشخاص المصابين بهذه الحالة.

    انظر أيضا:

    طبيب يتحدث عن فاعلية تناول الفيتامينات للوقاية من كورونا
    6 أعراض جانبية "خطيرة" للجرعات الزائدة من فيتامين "د"
    3 دراسات تؤكد وجود ارتباط بين مستويات فيتامين "د" في الجسم وفيروس كورونا
    "حصن منيع"... تعرف إلى فوائد فيتامين "سي"
    الكلمات الدلالية:
    مكملات غذائية, فيتامين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رسم غرافيتي لدعم الأطباء في مكافحة المرض الفيروس كوفيد -19، الذي يسببه فيروس كورونا، للفنانين ميخائيل وسيرغي يروفيف على أحد منازل مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو
    "شكرا لكم"...غرافيتي من القلب للممرضين في موسكو
    ترامب يهدد بقطع العلاقات مع الصين
    ترامب يهدد بقطع العلاقات نهائيا مع الصين
    إنفوجرافيك
    سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك