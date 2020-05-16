يوجد في الأطعمة والمكملات الغذائية فقط… 9 فوائد صحية لفيتامين "بي 6"

يعتبر فيتامين "بي 6"، المعروف أيضًا باسم البيريدوكسين، مهم للبروتين والدهون والتمثيل الغذائي للكربوهيدرات وإنشاء خلايا الدم الحمراء والناقلات العصبية في الجسم.

لا يستطيع الجسم إنتاج فيتامين "بي 6"، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء يحتاجه لعدة وظائف، لذلك يتم الحصول عليه من الأطعمة أو المكملات الغذائية.

يحصل معظم الناس على ما يكفي من فيتامين "بي 6" من خلال النظام الغذائي، ولكن البعض قد يكونوا عرضة لخطر نقصه.

ويعد تناول كميات كافية من فيتامين "بي 6" أمرًا مهمًا للصحة المثلى، وفيما يلي 9 فوائد صحية لفيتامين بي 6"، حسبما جاء في تقرير لموقع HealthLine الطبي.

1. تحسين المزاج

يلعب فيتامين "بي 6" دورًا مهمًا في تنظيم المزاج، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن هذا الفيتامين ضروري لإنشاء الناقلات العصبية التي تنظم العواطف، بما في ذلك السيروتونين والدوبامين وحمض غاما أمينوبوتيريك.

قد يلعب فيتامين "بي 6" أيضًا دورًا في تقليل مستويات الدم المرتفعة من الحمض الأميني، الهوموسيستين، والذي تم ربطه بالاكتئاب ومشاكل نفسية أخرى.

2. تقليل خطر الإصابة بالزهايمر

قد يمنع فيتامين "بي 6" انخفاض وظائف الدماغ عن طريق تقليل مستويات حمض الهوموسيستين المرتبط أيضا بمرض الزهايمر وضعف الذاكرة.

ومع ذلك، لم تثبت الدراسات فعالية "بي 6" في تحسين صحة الدماغ، لذلك فهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث حول تأثير فيتامين "بي 6" وحده على مستويات الهموسيستين ووظيفة الدماغ لفهم دور هذا الفيتامين بشكل أفضل في تحسين صحة الدماغ.

3. منع وعلاج فقر الدم

بسبب دوره في إنتاج الهيموجلوبين، قد يكون فيتامين "بي 6" مفيدًا في منع وعلاج فقر الدم الناجم عن نقص.

إذ يمكن أن يؤدي عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين "بي 6" إلى انخفاض الهيموغلوبين وفقر الدم، لذا فإن مكمل "بي 6" قد يمنع أو يعالج هذه المشاكل.

والهيموغلوبين هو بروتين ينقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، وعندما يكون خضاب الدم منخفض، لا تحصل الخلايا على كمية كافية من الأكسجين. نتيجة لذلك، قد يصاب الإنسان بفقر الدم والشعور بالضعف أو التعب.

4. علاج أعراض الدورة الشهرية

استخدم فيتامين "بي 6" لعلاج أعراض متلازمة ما قبل الحيض، بما في ذلك القلق والاكتئاب والتهيج.

وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الجرعات العالية من فيتامين "بي 6" قد تكون فعالة في تقليل القلق ومشاكل المزاج الأخرى المرتبطة بالدورة الشهرية بسبب دوره في إنشاء الناقلات العصبية التي تنظم المزاج.

5.علاج الغثيان أثناء الحمل

استخدم فيتامين "بي 6" لعقود لعلاج الغثيان والقيء أثناء الحمل، إذ تشير بعض الدراسات إلى أنه فعال في علاج غثيان الصباح حتى في فترات أقل من أسبوع واحد.

ويكون الفيتامين ضمن مكونات دواء "Diclegis" وهو دواء يستخدم عادة لعلاج غثيان الصباح.

ولم يتأكد الباحثون تمامًا لماذا يساعد فيتامين "بي 6" في علاج الغثيان، ولكن قد يكون ذلك لأن "بي 6" الكافي يلعب العديد من الأدوار الحيوية في ضمان الحمل الصحي.

6. تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

قد يمنع فيتامين "بي 6" انسداد الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين "بي 6" في الدم لديهم ضعف خطر الإصابة بأمراض القلب تقريبًا مقارنة بالأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الفيتامين.

ومن المحتمل أن يكون هذا بسبب دور "بي 6" في تقليل مستويات الهوموسيستين المرتفعة المرتبطة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب.

7. المساعدة في منع السرطان

قد يقلل الحصول على ما يكفي من فيتامين "بي 6" من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

والسبب وراء مساعدة فيتامين "بي 6"في الوقاية من السرطان غير واضح، لكن الباحثين يشتبهون في أنه مرتبط بقدرته على مكافحة الالتهاب الذي قد يساهم في الإصابة بالسرطان والحالات المزمنة الأخرى.

وجدت مراجعة لـ 12 دراسة أن كلاً من المدخول الغذائي الكافي ومستويات الدم من "بي 6" كانت مرتبطة بانخفاض مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وتظهر الأبحاث التي أجريت على فيتامين "بي 6" وسرطان الثدي أيضًا ارتباطًا بين مستويات كافية من "بي 6" في الدم وانخفاض خطر الإصابة بالمرض، خاصة عند النساء بعد انقطاع الطمث.

8. تعزيز صحة العيون

قد يلعب فيتامين "بي 6" دورًا في الوقاية من أمراض العيون، خاصةً فقدان الرؤية الذي يصيب كبار السن.

نظرًا لأن فيتامين "بي 6" يساعد على تقليل مستويات الدم المرتفعة من الهموسيستين، فإن الحصول على ما يكفي منه قد يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض.

9. علاج التهاب المفاصل الروماتويدي

قد يساعد فيتامين "بي 6" في تقليل الأعراض المصاحبة لالتهاب المفاصل الروماتويدي.

وقد تؤدي المستويات العالية من الالتهاب في الجسم الناتجة عن التهاب المفاصل الروماتويدي إلى انخفاض مستويات فيتامين "بي 6"، ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت مكملات "بي 6" تقلل من الالتهاب لدى الأشخاص المصابين بهذه الحالة.