تسبب التسمم الغذائي... 7 أخطاء شائعة تجعل ثلاجة المنزل خطرا على حياتك

من السهل إلقاء اللوم على الثلاجة في التسبب ببعض الأمراض، لكن الثلاجة ليست المشكلة، إذ أن المشكلة الحقيقية هي عدم معرفة كيفية استخدامها والعناية بها بشكل صحيح، وكذلك عدم تخزين الطعام بشكل صحيح.

بالقضاء على الأخطاء الشائعة في استخدام الثلاجة المنزلية، يمكن تجنب أي طرق ممكنة تجعلها مسببا للأمراض المنقولة بالغذاء، وفيما يلي نستعرض الأخطاء الشائعة الرئيسة في التعامل مع الثلاجة المنزلية حسبما جاء في تقرير لموقع Eat This, Not That الأمريكي.

1. لا تنظف الانسكابات على الفور

تتعرض الثلاجة دائما لانسكابات السوائل بداخلها، لكن كم مرة تقوم بتنظيفها؟ إذا كنت تتجنب تنظيف تلك الفوضى، فإليك هذا التحذير: يمكن أن تتسبب هذه الانسكابات في تلوث الطعام وتسبب مرضًا خطيرًا.

ووفقًا للخبراء، من المهم تنظيف تلك الانسكابات على الفور وتنظيف الثلاجة كل أسبوعين على الأقل بمحلول مبيض وماء.

2. لا تفهم تواريخ انتهاء الصلاحية

من خلال الاهتمام بتواريخ صلاحية الأطعمة، يمكن أن تنقذ نفسك من أى فرصة للإصابة بمرض عن طريق الطعام.وهناك ثلاثة أنواع من هذه التواريخ:

التاريخ الأقصى لعرض المنتجات الغذائية: وهو موجه للبائع وليس للمستهلك ويعني أن على البائع عدم عرض المنتج للبيع بعد تاريخ معين يعتبر بعده المنتج فاقد الصلاحية.

المنتج أفضل قبل تاريخ معين: وهو تاريخ صلاحية يختص بنوعية المنتج وليس بسلامته. ويمكن استهلاك المنتج بعد هذا التاريخ حتى مع فقدان بعض من قيمته الطازجة. ويشمل هذا الأطعمة المجمدة والمعلبة والمجففة.

استخدم المنتج قبل تاريخ معين: وهو التاريخ المهم المعنى بالصلاحية حيث لا يجب استهلاك الطعام بعد هذا التاريخ لانعدام صلاحيته.

3. تقوم بتعبئة الثلاجة بشكل زائد

في حين أن تخزين الكثير من الطعام يبدو مناسبًا، إلا أن وجود ثلاجة كبيرة يمكن أن يؤثر بالفعل على صحتك.

إذا كانت الثلاجة معبأة أكثر من اللازم، فلن تكون قادرة على التبريد بالكامل في جميع أنحاء الثلاجة، تاركًا بعض هذه الأطعمة في درجات حرارة أكثر دفئًا مما يجب أن تكون عليه، ما قد يولد البكتيريا ويسبب التسمم الغذائي.

4. تفتح الباب لفترة طويلة

من المغري فتح باب الثلاجة والوقوف هناك بينما تفكر في تناول شيء ما، ولكن إذا تركته مفتوحًا لفترة طويلة جدًا فقد يتسبب في وصول العناصر الموجودة في الثلاجة إلى درجة حرارة غير صحية.

وفي حين أن الوضع المثالي هو فتح باب الثلاجة وإغلاقه بسرعة، فإن القاعدة الجيدة هي عدم تجاوز دقيقتين مع فتح باب الثلاجة.

5. لا تخزن الطعام بشكل صحيح

في حين قد يبدو أن وضع الأطعمة في أي مكان في الثلاجة غير مهم، إلا أنه في الواقع بعيد عن الحقيقة.

يجب أن تضع بعض الأطعمة في مناطق معينة من الثلاجة ليس فقط لتنظيم درجة حرارة تلك المواد، ولكن أيضًا لتجنب أي تلوث متبادل للبكتيريا - خاصة مع وجود لحم نيء.

يجب أن تتأكد من وجود كل اللحوم النيئة على الرف السفلي لتجنب تسرب البكتيريا إلى أي أطعمة مطبوخة قد تكون في الثلاجة.

قم بتخزين السلطة الخضراء والخضروات والأعشاب والفواكه في أدراج الخضؤوات في أسفل الثلاجة، أما بالنسبة للأطعمة "الجاهزة للأكل" - مثل بقايا الطعام ومنتجات الألبان والأطعمة المعبأة - فيمكن أن توضع في الرفوف العلوية.

6. لا تأكل طعامك بسرعة كافية

إذا كنت تطبخ لنفسك أو ببساطة لشخصين، فربما تجد بقايا طعام أكثر من المعتاد، السر هنا هو تناول بقايا الطعام على الفور.

خلاف ذلك، فإنك تخاطر بأن يصبح الطعام سيئًا، مما قد يجعلك مريضًا، فضلا عن التسبب في إهدار الطعام.

بدلًا من ذلك، خطط لتناول وجبات الطعام التي تطبخها على الفور. حاول تناولها في غضون ثلاثة أو أربعة أيام من طهيها. إذا لم تستطع تناوله بالسرعة الكافية، قم بلفه وضع أجزاء منه في الفريزر لتسخينه لاحقًا. سيعطيك هذا ثلاثة أو أربعة أشهر على الأقل.