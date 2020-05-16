تضر أكثر مما تنفع... 8 أنواع من السمك يجب الابتعاد عن تناولها (صور)

تعد الأسماك من الوجبات التي لا يمكن الاستغناء عنها، وذلك بسبب القيمة الغذائية والفائدة الصحية العالية لما تحتويه من فيتامينات ومعادن تفيد جسم الإنسان.

ومع تزايد استخدام الهرمونات والمضادات الحيوية لتسريع عملية النمو، تبدأ هذه الوجبات اللذيذة في تشكيل خطر على صحة الإنسان.

ويوجد بعض الأسماك التي تضر بالصحة أكثر مما تنفع، وفيما يلي 8 أنواع من من الأسماك التي لها أضرار ويفضل تجنب تناولها، بحسب ما جاء في تقرير لموقع BrightSide الأمريكي.

سمك السلور

ينمو سمك السلور إلى أحجام كبير، وللوصول إلى هذا الحجم، يغذيه العديد من مزارعي الأسماك على الهرمونات، وخاصة تلك الأسماك المستوردة من الدول الآسيوية، لكن سمك السلور الذي ينمو دون تدخل الهرمونات يكون أقل خطورة وأكثر قيمة من الناحية الغذائية.

My frist fish of the year. Although, I had hard time wheeling it in. Gotta work on those muscles. 💪p.s. Dad said why didn't I bring it home to cook it. I'm like, I don't eat fish..I seriously don't tho. #fishoftheyear2020 #catfish pic.twitter.com/zh0ynN6Ok5 — gaoshoualor. 乐高花. เพลงที่สวยงาม. (@gaoshoualauj) May 15, 2020

سمك الماكريل

يحتوي سمك الماكريل على مادة الزئبق والتي تتراكم في جسم الإنسان، مما يتسبب في أمراض مختلفة. ويعد سمك الماكريل الأطلسي أقل خطورة، ويمكن تناوله بحرية.

سمك التونة

يحتوي سمك التونة على نسبة كبيرة من مادة الزئبق أيضا، خاصة التونة ذات الزعانف السوداء والبلوفين (التونة ذات الزعانف الزرقاء).

#WorldTunaDay: Processed fish products sell for a higher price in global markets🐟



So, a new plan by Barbados and @UN organizations seeks to increase the value & sustainability of 🇧🇧's tuna exports to help it capture more of the final price consumers pay. https://t.co/qv6jJWDXMs pic.twitter.com/UqIFbgWCth — UNCTAD (@UNCTAD) May 3, 2020

وبالإضافة إلى ذلك، لا يتوفر سمك التونة غير المتغذي على الهرمونات كثيرا، إذ تأتي جميع الأسماك من المزارع حيث تتغذى بالمضادات الحيوية والهرمونات.

سمك البلطي

يعتبر سمك البلطي من أشهر أنواع السمك، لكن رغم شهرته، لا يحتوي على الكثير من الأحماض الدهنية الصحية، في حين أن تركيزات الدهون الضارة فيه مرتفعة نسبيا.

Tilapia and Plantain Tape from The Fish Lady pic.twitter.com/zxukeMGVTX — Eat.Drink.Lagos (@EatDrinkLagos) February 1, 2020

ويؤدي الاستهلاك المفرط لهذا النوع من الأسماك إلى زيادة مستويات الكوليسترول ويجعل الجسم أكثر حساسية لمسببات الحساسية.

سمك الأنقليس

يحتوي سمك الأنقليس، المعروف بسمكة الثعابين أو سمكة "الحنشان" على الكثير من الدهون، وبالتالي تمتص هذه الأسماك النفايات الصناعية بسهولة من الماء.

#FishFactFriday did you know wolf eels are not actually true eels? They have pectoral fins behind their head, which is a characteristic of a fish!

Wolf eels are gentle slow-moving creatures & are often very friendly w/ divers. 💙

📸 @seattleaquarium pic.twitter.com/fVHgcZbU6K — World Oceans Day (@WorldOceansDay) January 24, 2020

تعد الأنواع الأمريكية من هذا النوع ذات أعلى مستوى من التسمم، كما أن الأسماك الأوروبية أيضا ملوثة بكميات كبيرة بمادة الزئبق.

سمك البانغاسيوس

يتم جلب معظم سمك البانغاسيوس غالبا من فيتنام، وبالتحديد من نهر ميكونج الذي يعتبر أحد أكثر المسطحات المائية تلوثًا في العالم.

When #NationalCatfishMonth begins in the middle of Shark Week, the Giant Pangasius Catfish is the perfect fish to talk about. Though not a real shark, it belongs to the shark catfish family and is one of the largest freshwater fish species in the world. https://t.co/ZjjiSBBCZa pic.twitter.com/WN9EhfqYXx — Tennessee Aquarium 🐢 (@TNAquarium) August 1, 2019

علاوة على ذلك، يحتوي فيليه البانغاسيوس على مستوى مرتفع من النيتروفورازون والبولي فوسفات، وهي مواد مسرطنة.

سمك التلفيش

سمك التلفيش أو ما يعرف بسمك القرميد هي سمكة بنفسجية اللون على رأسها زائدة لحميّة، وهذه السمكة تحتوي نسبة التلوث بمادة الزئبق مرتفعة جدا، وغالبًا ما يتم صيدها في خرق للقواعد، مما يزيد من خطر التسمم الغذائي.

Look at these beautiful Golden Tilefish! This fish is low in fat and has a delicate, sweet flavor similar to lobster or crab. Call 800-741-FISH and ask what we have available today! We ship across the USA in 24 hours. ⁣☀️🐟⭐️⁣

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سمك الدولار الفضي

تحتوي سمكة الدولار الفضي، وهي نوع من الأسماك اللامعة التي تنتمي لعائلة البيرانا المتوحشة، على مادة "Gempylotoxin" وهي مادة شمعية لا يستطيع جسم الإنسان هضمها وتؤدى إلى عسر الهضم ومشكلات كثيرة بالأمعاء.

ولتقليل مستويات السموم، يجب أن يتم تناول هذا النوع من الأسماك مقليا أو مشويا.