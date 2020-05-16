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    سمك السلور

    تضر أكثر مما تنفع... 8 أنواع من السمك يجب الابتعاد عن تناولها (صور)

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    تعد الأسماك من الوجبات التي لا يمكن الاستغناء عنها، وذلك بسبب القيمة الغذائية والفائدة الصحية العالية لما تحتويه من فيتامينات ومعادن تفيد جسم الإنسان. 

     ومع تزايد استخدام الهرمونات والمضادات الحيوية لتسريع عملية النمو، تبدأ هذه الوجبات اللذيذة في تشكيل خطر على صحة الإنسان. 

    ويوجد بعض الأسماك التي تضر بالصحة أكثر مما تنفع، وفيما يلي 8 أنواع من من الأسماك التي لها أضرار ويفضل تجنب تناولها، بحسب ما جاء في تقرير لموقع BrightSide الأمريكي. 

    سمك السلور 

    ينمو سمك السلور إلى أحجام كبير، وللوصول إلى هذا الحجم، يغذيه العديد من مزارعي الأسماك على الهرمونات، وخاصة تلك الأسماك المستوردة من الدول الآسيوية، لكن سمك السلور الذي ينمو دون تدخل الهرمونات يكون أقل خطورة وأكثر قيمة من الناحية الغذائية.

    سمك الماكريل 

    يحتوي سمك الماكريل على مادة الزئبق والتي تتراكم في جسم الإنسان، مما يتسبب في أمراض مختلفة. ويعد سمك الماكريل الأطلسي أقل خطورة، ويمكن تناوله بحرية.

    سمك التونة

    يحتوي سمك التونة على نسبة كبيرة من مادة الزئبق أيضا، خاصة التونة ذات الزعانف السوداء والبلوفين (التونة ذات الزعانف الزرقاء).

    وبالإضافة إلى ذلك، لا يتوفر سمك التونة غير المتغذي على الهرمونات كثيرا، إذ تأتي جميع الأسماك من المزارع حيث تتغذى بالمضادات الحيوية والهرمونات.

    سمك البلطي

    يعتبر سمك البلطي من أشهر أنواع السمك، لكن رغم شهرته، لا يحتوي على الكثير من الأحماض الدهنية الصحية، في حين أن تركيزات الدهون الضارة فيه مرتفعة نسبيا.

    ويؤدي الاستهلاك المفرط لهذا النوع من الأسماك إلى زيادة مستويات الكوليسترول ويجعل الجسم أكثر حساسية لمسببات الحساسية.

    سمك الأنقليس

    يحتوي سمك الأنقليس، المعروف بسمكة الثعابين أو سمكة "الحنشان" على الكثير من الدهون، وبالتالي تمتص هذه الأسماك النفايات الصناعية بسهولة من الماء. 

    تعد الأنواع الأمريكية من هذا النوع ذات أعلى مستوى من التسمم، كما أن الأسماك الأوروبية أيضا ملوثة بكميات كبيرة بمادة الزئبق.

    سمك البانغاسيوس 

    يتم جلب معظم سمك البانغاسيوس غالبا من فيتنام، وبالتحديد من نهر ميكونج الذي يعتبر أحد أكثر المسطحات المائية تلوثًا في العالم. 

    علاوة على ذلك، يحتوي فيليه البانغاسيوس على مستوى مرتفع من النيتروفورازون والبولي فوسفات، وهي مواد مسرطنة

    سمك التلفيش 

    سمك التلفيش أو ما يعرف بسمك القرميد هي سمكة بنفسجية اللون على رأسها زائدة لحميّة، وهذه السمكة تحتوي نسبة التلوث بمادة الزئبق مرتفعة جدا، وغالبًا ما يتم صيدها في خرق للقواعد، مما يزيد من خطر التسمم الغذائي.

    سمك الدولار الفضي

    تحتوي سمكة الدولار الفضي، وهي نوع من الأسماك اللامعة التي تنتمي لعائلة البيرانا المتوحشة، على مادة "Gempylotoxin" وهي مادة شمعية لا يستطيع جسم الإنسان هضمها وتؤدى إلى عسر الهضم ومشكلات كثيرة بالأمعاء.

    ولتقليل مستويات السموم، يجب أن يتم تناول هذا النوع من الأسماك مقليا أو مشويا.

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    أسماك
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