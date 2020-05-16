إعلان قائمة الأكثر مبيعا لهواتف الأندرويد في الربع الأول من 2020

كشفت شركة "ستراتيجي أناليتكس"، المختصة في أبحاث السوق عن قائمة الهواتف الأكثر مبيعا في الربع الأول من العام الجاري 2020.

وأعلنت الشركة عبر موقعها الرسمي، أن هاتف سامسونغ Galaxy A51 هو أكثر هواتف الأندرويد مبيعا خلال الربع الأول من عام 2020.

وحل هاتف سامسونغ غالاكسي A51 في صدارة القائمة بنسبة 2.3% من إجمالي سوق الهواتف الذكية، تلاه في المركز الثاني هاتف شاومي ريدمي 8 بنسبة 1.9% من حصة السوق وفي المركز الثالث هاتف سامسونغ غالاكسي S20+ بنسبة 1.7%.

وفي المركزين الرابع والخامس جاء الهاتفان سامسونغ غالاكسي A10s و ريدمي نوت 8 على التوالي بحصة سوقية بلغت 1.6% لكل منهما بينما احتل هاتف سامسونغ جالاكسي A20s المركز السادس بحصة 1.4%.

وأوضحت شركة "ستراتيجي أناليتكس" أن شحنات الهواتف الذكية وصلت إلى 275 مليون وحدة خلال الربع الأول من هذا العام 2020 وشكلت الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد حصة 86% من مجموع الهواتف الذكية التي تم شحنها على مستوى العالم.

وبهذا تكون سامسونغ قد استطاعت أن تحتل 4 مراكز من بين أفضل 6 هواتف الأكثر مبيعا حول العالم في الربع الأول من 2020.

وتسبب تعثر العديد من الشركات وحالة الركود التي يعاني منها العالم، في جعل مستخدمي الهواتف الذكية أكثر حساسية تجاه السعر الهاتف.