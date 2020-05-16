بالتفاصيل.. شاب سوري ينجو بأعجوبة من خاطفيه بعد تلقيه طعنة حادة

تعرض شاب سوري من مواليد 2002 إلى عملية خطف في حي الميدان في مدينة حلب على دراجة نارية، إلا أنه تمكن من الهرب منهم بأعجوبة بعد أن تلقى طعنة بسكين من أحد الخاطفين