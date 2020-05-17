بكلمتان فقط... إبراهيموفيتش يمدح الألمان وينتقد الطليان في وقت واحد

علق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان الإيطالي، على استئناف مباريات الدوري الألماني من جديد.

وعاد الدوري الألماني للعب من جديد بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أقيمت 5 مباريات أمس السبت، أبرزها ديربي الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه، ومن المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين اليوم الأحد.

ونشر إبراهيموفيتش عبر حسابه بموقع إنستغرام، صورة للعلم الألماني وكتب عليه: "يقولون، يفعلون".

وبدت المباريات التي أقيمت في الدوري الألماني أمس مثل حصص تدريبية حامية الوطيس أكثر من كونها مواجهات بين لاعبين من الأعلى أجرا في العالم.

وداخل الاستادات كان ارتداء الكمامات إجباريا للجميع باستثناء اللاعبين.

Ibrahimovic on Instagram pic.twitter.com/SfJQWZSxWh — Milan Eye (@MilanEye) May 16, 2020

وتعين على الأندية تغيير أساليبها تماما واستخدم سلالم كهربائية لإبعاد البدلاء عن بعضهم بعضا في المدرجات على بعد ثلاثة أمتار من مقاعد البدلاء التقليدية.

وقالت وسائل إعلام إيطالية، إن رسالة زلاتان موجهة في صميمها إلى القائمين على الدوري الإيطالي، حيث إن مفاد رسالته أن الألمان يتحدثون قليلا ويفعلون كثيرا.

وأشارت تقارير إلى أن غضب إبراهيموفيتش بسبب قرب انتهاء عقده في يونيو/حزيران المقبل.

وتقترب الكرة الإيطالية من العودة مجددا، بعدما قررت الحكومة السماح بعودة التدريبات الجماعية، بداية من 18 مايو/أيار الجاري.